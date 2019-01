Roma | Zaniolo e Dzeko | ovvero la doppia faccia dell' ottimismo

Monchi : 'Paratici gioca al fantacalcio - Zaniolo è un giocatore della Roma' : Il direttore sportivo della Roma Monchi ha commentato a Sky Sport l'episodio del bigliettino dimenticato dal ds della Juve Paratici in un ristorante della Capitale, sul quale figurava come potenziale obiettivo di mercato il fantasista giallorosso Nicolò ...

Roma - Kolarov : 'Zaniolo? Se vola troppo gli tarpo le ali' : Pronostica un grande futuro a Nicolò Zaniolo e difende Patrik Schick dalle critiche dell'ambiente. Aleksandar Kolarov è ormai uno dei senatori dello spogliatoio della Roma e, vista l'esperienza sul ...

Roma : La sexy mamma di Zaniolo pronta per la tv : L'informazione che mancava Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica Scienze e tecnologia Meteo ...

I tifosi della Roma contro la madre di Zaniolo : niente Grande Fratello per Francesca Costa - la mamma-Wags fa marcia indietro : La mamma di Nicolò Zaniolo al Grande Fratello? Francesca Costa prima conferma la sua intenzione, poi smentisce per non oscurare il figlio: la marcia indietro della madre-wags Un’intervista della mamma di Nicolò Zaniolo ha allarmato i tifosi giallorossi. Francesca Costa, giovane madre del talentuoso calciatore della Roma, ha infatti riferito al quotidiano ‘Il Secolo XIX’ di essere interessata alla partecipazione ad un ...

Mamma Zaniolo : Francesca Costa fa impazzire i tifosi della Roma -FOTO- : Mamma Zaniolo- Prestazioni di grandi livello e secondo gol in Serie A per Nicolò Zaniolo, talento allo stato puro e margini di miglioramento notevoli. La Roma si coccola il suoi gioiello, arrivato nella capitale nell’affare Nainggolan. Non solo i gol e le grandi prestazioni: Nicolò Zaniolo avrebbe stregato il cuore dei tifosi anche grazie alla […] L'articolo Mamma Zaniolo: Francesca Costa fa impazzire i tifosi della Roma -FOTO- ...

Roma - la mamma di Zaniolo : "Se mi proponessero il Grande Fratello..." : Mi piace fotografarmi, amo lo sport e curo il mio fisico. Poi se fanno colpo mi fa piacere, ma non c'è niente di male". Tra l'altro, lei nega di avere ambizioni televisive. "Anni fa seguivo ...

Zaniolo incanta la Roma - mamma Francesca non passa inosservata : Francesca Costa , mamma di Nicolò Zaniolo , fa impazzire il web. Suo figlio sta facendo innamorare i tifosi della Roma, "Incredibilmente fantastico", e lei non è passata inosservata per la sua ...

Inter - retroscena sulla cessione di Zaniolo alla Roma : 'Un colpo che cambierà la squadra'. Così, come riporta La Gazzetta dello Sport , Luciano Spalletti aveva convinto l' Inter ad acquistare Nainggolan . Poi, di fronte alla richiesta della Roma di inserire uno tra Radu , Colidio e Zaniolo , il club nerazzurro ha dato il via ...

Roma - la sexy-mamma di Zaniolo fa impazzire i tifosi su Instagram : Nicolò Zaniolo sta incantando con la maglia della Roma, mentre i tifosi dell'Inter che si stanno già interrogando se sia stata una buona idea cederlo nell'affare che ha portato a Milano Radja ...

Roma - Zaniolo e i campioni? Non ci sono paragoni : Pogba, Zidane, Kakà o Totti: chi offre di più? E' caccia al 'chi ci ricorda', al 'chi diventerà'. Nicolò Zaniolo è entrato - non per colpa sua - nella spirale amorosa, Romana e non solo,, quella che ...

Tutti pazzi di Zaniolo : “Dategli la numero 10 della Roma” : Tutti pazzi di Zaniolo. La Roma giallorossa si e' innamorata del suo nuovo campione, al punto che sui social piu' di un tifoso ha chiesto che venga assegnata al figlio d'arte la maglia numero 10, quella che nessuno ha piu' 'osato' indossare dal giorno dell'addio di Francesco Totti. Al quale il ragazzo ha chiesto di non essere paragonato, "perche' lui e' proprio un'altra cosa, e poi io ancora non ho fatto niente", e che e' l'idolo anche di sua ...

Roma - Zaniolo superstar : selfie e autografi in discoteca dopo il gol al Torino Foto : Non si ferma l'ondata di popolarità che ha coinvolto Nicolò Zaniolo, classe 1999, talentuosa promessa della Roma. Ieri, ad esempio, dopo la vittoria conquistata dai giallorossi contro il Torino con ...

Roma - in città è Zaniolo-mania. Il padre Igor : 'È qui per rimanere. No alla clausola rescissoria' : La scoperta di un nuovo talento in casa Roma ha entusiasmato i tifosi che vedono in Nicolò Zaniolo una delle poche note positive della stagione in corso. Il giovane prelevato dall'Inter nell'ambito ...

