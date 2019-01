Roma | via al nuovo e stravagante business | fidanzato in affitto per farsi fotografare

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 8.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN riTROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio a Roma code sul raccordo anulare in carreggiata interna tra cassia veientana e salaria e tra la diramazione Roma sud e appia, mentre in esterna troviamo code a tratti tra boccea e casal lumbroso, tra Roma fiumicino e pontina e proseguendo da torbella monaca e tiburtina rallentamenti anche su la diramazione Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 8.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN riTROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio a Roma code sul raccordo anulare in carreggiata interna tra la diramazione Roma sud e l’ardeatina, mentre in esterna code tra boccea e pisana, code a tratti tra Roma fiumicino e laurentina e proseguendo all’altezza dell’a24 e della flaminia rallentamenti anche su la diramazione Roma nord tra settebagni ed il ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 7.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio code sul raccordo anulare di Roma in carregguiata esterna tra appia e tuscolana e proseguendo tra salaria e flaminia questa la causa dei rallentamenti anche su entrambe le diramazioni dell’a1 sul tratto urbano dell’a24 consuete code tra torcervara e la tangenziale est in direzione di Roma un incidente crea Code ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENI BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO I PUNTI CRITICI RESTANO LA VIA COLOMBO, QUI CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA E L VIA CASSIA, CODE IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE NORD E RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO, IN ESSTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E NOMENTANA IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA A SEGUIRE TRA CASILINA E APPIA E ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA SULLA Roma-FIUMICINO CODE DA VIA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACIOALLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO, IN ESSTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E NOMENTANA IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA A SEGUIRE TRA CASILINA E APPIA E ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA SULLA Roma-FIUMICINO CODE DA VIA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACIOALLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 18.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA Roma-FIUMICINO E E VIA DEL MARE A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E NOMENTANA IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E APPIA POI TRA PISANA E AURELIA SULLA Roma-FIUMICINO CODE DA VIA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 18.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO SI INTENSIFICA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE VIA DEL MARE E TIBURTINA IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO E IN USCITA DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO ALTRE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN NTERNA, ANCORA CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DA VIA FIORENTINI RIENTRIAMO SUL RACCORDO, RALLENTAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD SULLA Roma-FIUMICINO, QUI CODE DA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 17.05 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE IN INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIA FIORENTINI RIENTRIAMO SUL RACCORDO, RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD CI SPOSTIAMO SULLA ...

Roma - al via domani il countdown per EURO 2020 : iniziative in città : A 500 giorni dal via, nelle 12 città sedi di gara inizierà un percorso di avvicinamento all'evento. Tra queste anche Roma, che ospiterà il match inaugurale. L'articolo Roma, al via domani il countdown per EURO 2020: iniziative in città è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE IN INTRNA TRA LE USCITE NOMENTANA E A24 MENTRE, IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E ARDEATINA SULLA VIA NETTUNENSE CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E CECCHINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTRE CODE SULLA VIA APPIA NEI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA A SEGUIRE CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E A 24 CI SPOSTIAMO IN INTERNA, ALTRE CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA, IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO: CI SONO INFATTI CODE DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST PER LA CHIUSURA DELLO SVINCOLO DI IMMISSIONE SULLA STESSA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO A SEGUITO DI UN INCIDENTE. IL TRAFFICO È DEVIATO SUL VECCHIO TRACCIATO ...