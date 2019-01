Roma | vendeva abusivamente biglietti musei | chiusa agenzia turismo

romadailynews

(Di martedì 29 gennaio 2019)– Ieri mattina gli agenti del Commissariato Borgo hanno dato esecuzione al provvedimento, ex art. 100 Tulps, con il quale il Questore diha ordinato l’immediata cessazione dell’attivita’ abusiva didi viaggi esvolta da un 48enne extracomunitario. Lo straniero, per ben due volte e’ stato sanzionato per esercizio abusivo didi viaggi e, ricevendo contestazioni amministrative per un importo totale di euro 6.666.Nel corso dell’ultima ispezione, effettuata all’interno dell’, il personale operante ha rinvenuto e sequestrato migliaia didi ingresso per iVaticani, per un controvalore di 37 mila di euro, acquisiti mediante fraudolento utilizzo di carte di credito clonate. Lo straniero e’ stato denunciato alla Autorita’ Giudiziaria per i reati di ricettazione e ...