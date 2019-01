Roma | sì M5s al testo Pd | passa la mozione per lo sgombero della sede di Casapound

Diciotti - il silenzio di Salvini dopo la retRomarcia sul processo : “Devo leggere le carte”. Molinari (Lega) : “M5s voti contro” : Prima la retromarcia sul processo, con la richiesta di negare l’autorizzazione a procedere, poi il silenzio, almeno per ora. “Attendo nel pomeriggio di leggere gli atti che mi riguardano. Di questo tema non parlerò prima del pomeriggio”, ha tagliato corto il vicepremier Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa alla Camera su quota 100 e pensioni. Al contrario, è stato il capogruppo della Lega a Montecitorio Riccardo ...

Topi a Roma - M5S : "Pronti 2 - 4 mln per derattizzazione" : ''Al momento stiamo lavorando, anzi siamo in una fase conclusiva, su una gara europea per il servizio di derattizzazione per tutta la città. Per la prima volta abbiamo impegnato 2 milioni e 450mila ...

Tutti gli uomini di De Magistris a Roma. “Concorrenza al M5s” : Roma. Era fine novembre quando tra i manoscritti della seicentesca biblioteca Angelica, Cristina Grancio, consigliera capitolina espulsa dal M5s per la sua contrarietà al progetto dello stadio della Roma, annunciava l’adesione al movimento dell’ex pm napoletano e sindaco di Napoli Luigi De Magistris

Roma - M5s condannato a risarcire 22mila euro a candidato alle comunali espulso : Era stato espulso dal Movimento 5 Stelle perché, secondo i vertici grillini, non avrebbe dichiarato “la sua pregressa militanza all’interno del partito politico Italia dei Valori” al momento della candidatura alle primarie online per la scelta dei candidati consiglieri in Campidoglio nel 2016. Ma la XVI sezione civile del Tribunale di Roma, in una sentenza emessa lo scorso 21 gennaio dal giudice Guido Romano ha stabilito che ...

“Se al M5s piace Maduro - vada in Venezuela”. Gli oppositori del regime in piazza a Roma : Mentre il Venezuela scende in piazza – con il capo dell'opposizione, il presidente dell'Assemblea nazionale Juan Guaidó, che si è dichiarato presidente ad interim al posto del dittatore Nicolas Maduro – per avere nuove elezioni anche a Roma gli oppositori del regime hanno manifestato in piazza della

La Comunità ebraica di Roma ha denunciato il senatore M5s Lannutti : "La Comunità ebraica di Roma ha scelto di presentare una denuncia contro il senatore Elio Lannutti per istigazione all'odio razziale". La conferma arriva da fonti della stessa Comunità. In queste ore i legali stanno preparando la documentazione necessaria. La denuncia si lega al post in cui Lannutti, del Movimento 5 stelle, citando il 'protocollo dei sette saggi di Sion', accusava gli ebrei di controllare il sistema economico mondiale.

Reddito : A Roma la kermesse M5s per spiegarlo - DIRETTA : Scenografia giallo-blu con le scritte " Reddito di cittadinanza " e " quota 100 " in bianco per l'evento organizzato dal M5S sul decretone atteso in Parlamento. Al centro, dietro il palco, un maxi-...

Roma - consigliere M5S "punito" per amicizia con Dema e per aver criticato il decreto sicurezza? : L'economia è ferma, non c'è lavoro, ma accollare tutte queste colpe all'immigrazione e fare guerra tra poveri, mettendo uomo contro uomo, non rappresenta la soluzione più lungimirante e sensata al ...

M5s costretto alla retRomarcia. Ritira l'emedamento che avrebbe sanato i contenziosi dei balneari fuori legge : Un errore di valutazione. Una proposta al decreto Semplificazioni presentata in buonafede ma dai risvolti pericolosi. Così il Movimento 5 Stelle giustifica la retromarcia plateale che si è trovato costretto a compiere. Una giravolta che si vuol far passare sottoforma di "svista" che, se approvata, sarebbe diventata una sanatoria bella e buona nei confronti di quei titolari di concessioni balneari che hanno conteziosi amministrativi ...

Magistrati arrestati - Nardi aspirava a una nomina al Comune di Roma : "M5S chiese curriculum" : Il gip: "Un esponente politico vicino al Movimento 5 Stelle lo invitò ad inviare un proprio curriculum alla segreteria della sindaca Raggi". Nardì parò della possibilità di essere nominato vice capo di gabinetto

Virginia Raggi (M5S) : 'Alla Caritas le monete di tutte le fontane di Roma' : Tutto i soldi raccolti all'interno della Fontana di Trevi, sita nella città di Roma, andranno integralmente all'organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana. Ma pure le altre monetine che verranno prelevate prossimamente da tutte le altre fontane della città eterna (per un totale orientativo di duecentomila euro), saranno destinate alla Caritas. A garantirlo è stata la sindaca di Roma Virginia Raggi del progetto politico ideato da ...