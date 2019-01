Roma | sì del Campidoglio allo sgombero di Casapound

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 17.05 ERICA TERENZI BUONPOMERIGGIO E BEN riTROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio file sulla pontina tra tor de cenci e via di trigoria verso castel Romano. sulla caSILINA IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA RM-FIUMICINO E TRA LA laurentina e la tuscolANA. TRAFFICO ...

Ultime Notizie Roma del 29-01-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabri Luigi in studio No al processo per il caso Diciotti in una lettera al corsera Salvini Rivendica il suo operato di ministro Invitando a respingere la richiesta di autorizzazione a procedere contro inviata alla Giunta del Senato dal tribunale dei ministri di Catania cambiali neanche il 5 Stelle È un processo anche a Di Maio dice il ...

Traffico Roma del 29-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 16,50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E APPIA. ANCORA PROBLEMI SU VIA FLAMINIA, DOVE PER ...

Traffico Roma del 29-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 15,20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA A24 RM-TE E VIA APPIA, OLTRE AL Traffico E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA. PER UN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 16.20 ERICA TERENZI BUONPOMERIGGIO E BEN riTROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio incidente sulla laurentina nei pressi dei centri abitati di ardea nelle due direzioni. file sulla pontina tra tor de cenci e via di trigoria verso castel Romano. sulla caSILINA IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ...

Roma - donna abusata da ivoriano nei pressi dell'Ostiense : fermato ventiquattrenne : Si torna a parlare di violenza sulle donne, in luoghi che, ad un certo punto, diventano meno affollati di quanto non lo siano in molte ore del giorno. Teatro di una vicenda che poteva finire in tragedia è la stazione Ostiense di Roma. Protagonisti, invece, sono una donna ed un cittadino ivoriano. L'extracomunitario ha, infatti, praticato violenza nei confronti della malcapitata e se non fosse stato per la presenza di un passante non è dato ...

Ultime Notizie Roma del 29-01-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio della redazione che apre la luce in studio appuntamento con formazione l’INPS ha pubblicato oggi un messaggio in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa sul decreto che prevede l’anticipo della pensione con la cosiddetta 400 e la presentazione delle domande oggi infatti è possibile presentare la domanda telematicamente sia il PIN dell’Istituto attraverso il call ...

Il consiglio comunale di Roma ha approvato una mozione per chiedere lo sgombero della sede di Casapound : Il 29 gennaio il consiglio comunale di Roma ha approvato una mozione per chiedere lo sgombero della sede di Casapound a Roma, un edificio in via Napoleone III che il partito politico di estrema destra occupa abusivamente dal 2003. La

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 15.20 ERICA TERENZI BUONPOMERIGGIO E BEN riTROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SULLA VIA FLAMINIA: CODE PER LAVORI TRA LABARO E SAXA RUBRA DIREZIONE Roma. SUL RACCORDO ANULARE, SI RALLENTA CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA A24 Roma-L’AQUILA E LA PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E CIAMPINO. E SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE TRA ...

Traffico Roma del 29-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 15,20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA A24 RM-TE E VIA APPIA, OLTRE AL Traffico E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA. PER UN ...

Roma - sì M5s al testo Pd : passa la mozione per lo sgombero della sede di Casapound : L’assemblea capitolina ha approvato a maggioranza una mozione proposta dal Pd che impegna la sindaca Virginia Raggi “ad intervenire presso il Ministero degli Interni, il prefetto e il questore” affinché sia predisposto lo sgombero immediato dell’edificio di Via Napoleone illegalmente occupato dall’associazione Casapound Italia”. Oltre al Pd ha votato a favore il Movimento 5 Stelle. Voto contrario di 4 consiglieri di ...

Ultime Notizie Roma del 29-01-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli l’INPS ha pubblicato oggi un messaggio sul decreto che prevede l’anticipo della pensione con la cosiddetta quota 100 la presentazione delle domande è possibile presentare telematicamente sia il PIN dell’Istituto attraverso il call center o ai patronati agli altri sono già abilitati all’intermediazione delle stanze di servizio in attesa ...

Traffico Roma del 29-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 13,20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL GRA CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA TUSCOLANA E LA VIA APPIA E DISAGI PER DUE INCIDENTI ORA RISOLTI SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA A RIDOSSO DEL RACCORDO Traffico A RILENTO ANCHE SU CORSO DI FRANCIA TRA PONTE FLAMINIO E VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI VERSO ...

Ultime Notizie Roma del 29-01-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta gunelli cambio di linea per il Ministro dell’Interno Matteo Salvini sul caso della nave Diciotti in una lunga lettera al Corriere della Sera spiega di aver agito nell’interesse pubblico e perciò chiedere che venga negata l’autorizzazione a procedere dalla giunta del senato La mia vicenda giudiziaria è strettamente legata all’attività di ...