Roma Scuole infanzia | iscrizioni 2019 2020 fino al 6 febbraio

Terremoto Romagna : domani niente scuole chiuse a Ravenna : scuole aperte domani a Ravenna. Lo annuncia il Comune, mentre gli uffici stanno concludendo le verifiche sugli edifici dopo il Terremoto della notte. I riscontri, dai tecnici comunali e dai gestori delle strutture private, sono positive, motivo per cui il sindaco Michele De Pascale ha preso questa decisione. “Qualora dalle ultime verifiche in corso emergessero situazioni particolari relative a singole scuole, ne verrà data puntuale ...

Sisma di 4.6 in Romagna - scuole chiuse a Ravenna : Bologna, 15 gen., askanews, - 'Tutte le scuole di ogni ordine e grado, dai nidi all'università' saranno chiuse 'in maniera precauzionale' per consentire i 'controlli su tutti i circa 90 plessi del ...

Terremoto in Emilia Romagna - scossa di magnitudo 4.6 a Ravenna : paura ma nessun danno. Chiuse le scuole : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 è stata localizzata 11 km ad est di Ravenna, ma è stata avvertita anche a Bologna, nelle Marche e nel Veneto. Era passata da pochi minuti la mezzanotte quando la scossa ha svegliato la Romagna: tanta paura ma nessun danno a cose o persone. L’epicentro è stato localizzato lungo il litorale Ravennate, 11 km a est del capoluogo. Secondo le rilevazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ...

Due scosse di terremoto in Emilia Romagna - la prima più forte di Magnitudo 4.6. Epicentro a 11 km da Ravenna. Danni lievi - oggi scuole chiuse : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna poco dopo la mezzanotte del 15 gennaio con Epicentro ad 11 km ad est di Ravenna ad una profondità di 25 Km....

Terremoto in Romagna : paura e gente in strada a Ravenna - oggi scuole chiuse. “Zona ad alta pericolosità sismica” : 1/17 ...

Rifiuti Roma - Rusconi : “Domani scuole aperte”. Bussetti : “Segnalazione dei presidi giusta e doverosa” : “Abbiamo apprezzato l’insolito attivismo di Ama che in questi due giorni, evidentemente anche grazie al nostro appello, si è attivata per ripulire le zone antistanti i plessi scolastici in vista della riapertura. A quanto ci risulta, tutte le scuole di Roma domani riapriranno“. Parola del presidente dell’Associazione nazionale presidi del Lazio Mario Rusconi, che nei giorni scorsi aveva denunciato un problema “sanitario” ...

