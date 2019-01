Roma | punto di ricaduta | Di Francesco spiazzato dai black out della squadra

Calciomercato - Mancini alla Roma? L’agente fa il punto sulla trattativa : Calciomercato, il centrale dell’Atalanta Mancini è alle prese con la trattativa serrata con la Roma che lo vorrebbe in giallorosso Stefano Castelnovo, agente del difensore dell’Atalanta Mancini, ha parlato del futuro del proprio assistito. Il centrale atalantino è stato accostato con insistenza alla Roma nelle ultime ore, sopratutto a seguito dell’infortunio di Juan Jesus. L’agente del calciatore, parlando a ...

Penn Badgley di You prende le distanze dal suo Joe e centra il punto debole della serie : lo stalking non è Romanticismo : Bene sta facendo Penn Badgley di You a rispondere severamente alle sue fan in adorazione per il personaggio di Joe ricordando loro di mantenere un giudizio critico di fronte alla finzione romanzata: il debutto della serie su Netflix lo scorso dicembre ha portato orde di adolescenti adulanti a manifestare sui social la loro perversa fascinazione per lo psicopatico protagonista Joe, libraio che diventa stalker di una donna di nome Beck e finisce ...

Roma : il punto sul mercato a centrocampo : Invece, sempre secondo la Gazzetta dello Sport , sono andate progressivamente perdendo autorevolezza le piste che portavano a Weigl , Borussia Dortmund,, Samassekou , Salisbrugo, e Obiang , West Ham,.

Romano - il golden boy del golf : 'Adesso punto l'Open Italia' : ... 'Ho ricevuto diverse proposte da atenei americani, che mi offrivano una borsa di studio consentendomi anche di giocare, ma per il momento sono orientato a iscrivermi alla facoltà di Economia della ...

Roma - il punto sulle uscite : Schick può partire - Marcano verso Siviglia : Il mercato si avvicina, le varie società di Serie A iniziano a progettare la campagna acquisti di riparazione. Tra queste la Roma, che potrebbe rinunciare a Patrik Schick. Per lui appena un gol in ...

Roma - il punto sugli infortunati : Dzeko il più avanti - prima volta sul campo per Pellegrini : Dopo il giorno di pausa successivo al match vinto contro il Genoa, la Roma è tornata in campo dividendosi tra palestra e campo. Allenamento individuale in campo per i reduci da infortunio Dzeko, Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy e De Rossi. Il capitano ieri è stato vittima di una sindrome influenzale, ma dovrebbe comunque essere disponibile per il big match contro la Juve. Lorenzo Pellegrini è tornato sul campo per la prima volta ...

Nuovo stadio della Roma - ignorato un punto fondamentale : Il Politecnico di Torino, sul tema del traffico legato al progetto del Nuovo stadio di proprietà della Roma, non poteva usare un aggettivo più appropriato e chiarificatore: catastrofico. Non che ci ...

Roma - il punto dall’infermeria : si ferma ancora Pellegrini - Fazio verso il recupero : Roma, Fazio e Pellegrini sono presenti nel bollettino medico di giornata in casa giallorossa: Di Francesco analizza la situazione in vista del weekend La Roma si appresta a ripartire dopo il pareggio contro l’Inter, ma dovrà farlo ancora con qualche problema relativo agli infortuni. Lorenzo Pellegrini è stato infatti costretto a fermarsi nuovamente a causa di una ricaduta dopo l’infortunio al flessore della coscia destra dei ...

Serie A - gol e polemiche tra Roma e Inter : 2-2 - il punto che brucia per entrambe : Roma-Inter 2-2 nel posticipo serale della 14/a giornata di Serie A. Nerazzurri in vantaggio con Keita al 37'. Nella ripresa il provvisorio pareggio dei giallorossi con Under, 52',. Inter ancora avanti ...

Manovra : prove di disgelo tra Roma e Bruxelles. Conte : "C'è un punto d'incontro" : Così il ministro dell'Economia, in conferenza stampa al termine del G20 a Buenos Aires. Descrivendo il "dialogo non formale" con la Commissione Ue per cercare una soluzione "non attaccandosi a numeri ...

Manovra : prove di disgelo tra Roma e Bruxelles. Conte : "C'è un punto d'incontro" : Così il ministro dell'Economia, in conferenza stampa al termine del G20 a Buenos Aires. Descrivendo il "dialogo non formale" con la Commissione Ue per cercare una soluzione "non attaccandosi a numeri ...

Roma-Real Madrid - dalle 21.00 La Diretta Ai giallorossi basta un punto per la qualificazione : Roma e Real Madrid si sfidano all'Olimpico nella penultima giornata della fase a gironi di Champions League: entrambe le squadre, reduci rispettivamente dai successi in trasferta con CSKA Mosca e ...

Match point Roma : contro il Real basta un punto per gli ottavi : Roma – Roma e Real Madrid si affrontano questa sera alle 21.o0 allo stadio Olimpico capitolino. Entrambe le squadre non stanno affrontando un periodo facile nei rispettivi campionati: giallorossi reduci dallo scialbo KO di Udine per 1-0. Blancos provenienti dalla clamorosa sconfitta per 3-0 sul prato dell’Eibar. Diverso il discorso internazionale: un punto vorrebbe difatto dire matematica qualificazione per ambedue agli ottavi di ...