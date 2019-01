Roma | passa mozione per lo sgombero di CasaPound

Roma - richiedente asilo tenta abuso su una donna alla stazione : salvata da un passante : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato nella serata di ieri alla stazione di Roma Ostiense, dove una donna di 50 anni, originaria del posto, è stata improvvisamente avvicinata da un richiedente asilo di nazionalità ivoriana di 24 anni, che ha tentato di abusare nel sottopasso della stazione. Fortunatamente le urla della donna hanno attirato immediatamente un passante, che era munito di spray urticante, e ha allontanato così il ...

Roma - sì M5s al testo Pd : passa la mozione per lo sgombero della sede di Casapound : L’assemblea capitolina ha approvato a maggioranza una mozione proposta dal Pd che impegna la sindaca Virginia Raggi “ad intervenire presso il Ministero degli Interni, il prefetto e il questore” affinché sia predisposto lo sgombero immediato dell’edificio di Via Napoleone illegalmente occupato dall’associazione Casapound Italia”. Oltre al Pd ha votato a favore il Movimento 5 Stelle. Voto contrario di 4 consiglieri di ...

Atalanta-Roma - duro sfogo di Dzeko : 'Nel secondo tempo non abbiamo giocato - mai fatti 2-3 passaggi di fila' : L'attaccante bosniaco ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24, sfogandosi così: "Il 3-1 subito a fine primo tempo ha dato fiducia all'Atalanta, una squadra forte. Ma nel secondo tempo non abbiamo mai ...

Diario di una notte passata con chi vive per strada a Roma : Nella capitale più di diecimila persone vivono per strada. Tanti rifiutano i pochi posti offerti dal comune per passare la notte al chiuso. Perché? Come sono questi posti? Un buon modo per capirlo è andarci a dormire. Leggi

Zaniolo incanta la Roma - mamma Francesca non passa inosservata : Francesca Costa , mamma di Nicolò Zaniolo , fa impazzire il web. Suo figlio sta facendo innamorare i tifosi della Roma, "Incredibilmente fantastico", e lei non è passata inosservata per la sua ...

Napoli-Lazio alle 20.45 La Diretta Inzaghi vuole sorpassare la Roma : Il primo big match del nuovo anno si gioca al San Paolo. Napoli e Lazio si affrontano per iniziare col piede giusto il 2019, che per entrambe sarà diviso tra gli impegni di Serie A, Coppa Italia ed ...

“Fare una caciara” - perché in Romanesco si dice così? Per colpa dei pastori del passato : Un’espressione molto curiosa che è entrata anche nell'uso comune dell’italiano e che ha un’origine molto particolare: se vi dicono che state facendo una “caciara” molto probabilmente qualcosa non sta andando per il verso giusto. Ma perché si dice così? L’origine del termine romano è da ricercare nelle abitudini dei pastori dell'Appennino del centro Italia.Continua a leggere

Roma : fingono malformazioni per impietosire passanti - 3 denunciate : Roma – Chiede l’elemosina simulando tremore e malformazione per impietosire i viandanti. Denunciata dalla Polizia di Stato cosi’ come previsto dal nuovo decreto sicurezza. Alla vista degli agenti si e’ tolta la sciarpa e da una posizione curva della schiena, in cui era, si e’ subito alzata in posizione eretta, smettendo contemporaneamente di tremare come aveva fatto fino a quel momento. La donna, che ha provato con ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : Roma sul velluto con l’Entella - l’Atalanta passa nel finale a Cagliari : Si è conclusa la tre-giorni dedicata agli ottavi di finale di Coppa Italia 2018/19. L’Atalanta ha vinto 2-0 sul campo del Cagliari, mentre la Roma ha disposto dell’Entella con il punteggio di 4-0. Per i nerazzurri nei quarti si annuncia un fondamentale match casalingo contro la Juventus, mentre i giallo-rossi saranno di scena sul campo della Fiorentina. Cagliari-ATALANTA 0-2 Nel primo match di questa ultima giornata degli ottavi di ...

Roma - ferito dal rivale in amore - non rivela nome : 'Non siamo ai Parioli - mai passare per infame' : ù Ucciso davanti all'asilo dei figli: così il mondo della vittima intrecciò quello della Pisnoli, ex moglie di De Rossi Probabilmente qualcuno, si vociferava nel quartiere, pagato con un cinquino, ...

Roma - De Paul non semplice : l’Inter sorpassa i giallorossi : Roma DE Paul – Come da previsione, con il mercato di Gennaio si apre una grande possibilità per la Roma di Di Francesco. Dopo il crollo avuto in questa prima parte di stagione dopo aver venduto i pezzi grossi della rosa come Nainggolan e Alisson, adesso la squadra va rinforzata. La zona Champions non è […] L'articolo Roma, De Paul non semplice: l’Inter sorpassa i giallorossi proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

Roma - clochard trovato morto su una panchina/ Nuova vittima del freddo? Scoperta choc di alcuni passanti : Roma, clochard morto su una panchina: la Scoperta di alcuni passanti questa mattina. Ultime notizie: Nuova vittima del freddo?