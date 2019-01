Roma Palazzo Senatorio apre al pubblico il 3 febbraio

Roma. “Testimoni dei Testimoni” a Palazzo delle Esposizioni : Shoah, dal 26 gennaio a Palazzo delle Esposizioni la prima mostra esperienziale ideata dai ragazzi dei Viaggi della Memoria. Fino al 31 marzo “Testimoni dei Testimoni” con messa in scena di Studio Azzurro. Il 26 gennaio apre al Palazzo delle Esposizioni “Testimoni dei Testimoni. Ricordare e raccontare Auschwitz”, la prima mostra esperienziale ideata da un gruppo di ragazzi di Roma che ha partecipato ai Viaggi della Memoria. Per la prima volta ...

Palazzo Chigi - corna e ricatti tra centralinisti : chi finisce a processo a Roma : Un centralista di Palazzo Chigi avrebbe registrato gli incontri di due colleghi amanti intimandogli: "Io vi garantisco il silenzio e voi lasciate il lavoro". Questa in estrema sintesi la vicenda su cui alza il velo il Corriere della Sera. Una vicenda finita in tribunale: il gip di Roma ha rinviato a

Torna Strane Coppie - primo appuntamento giovedì 24 al Palazzo della Marina - date anche a Roma e Milano. : Fra gli spettacoli recenti vanno ricordati lo straordinario Scannasurice , di Enzo Moscato, regia di Carlo Cerciello, ancora in tournée, Fedra di Seneca, regia di Carlo Cerciello, Bordello di mare ...

Coez al Palazzo dello Sport di Roma per un concerto speciale : biglietti in prevendita per Roma - è sempre bello : Coez al Palazzo dello Sport di Roma per un live speciale. Roma, è sempre bello è il nome dell'evento in programma per il prossimo 28 maggio per il quale i biglietti saranno a breve in prevendita. Roma, è sempre bello riprende il titolo del nuovo singolo, E' sempre bello, disponibile dall' 11 gennaio scorso e lanciato il 10 gennaio con un doppio evento a Roma e a Milano. Il nuovo singolo di Coez è arrivato in modo inaspettato, ha debuttato al ...

Roma - sgombero in un palazzo occupato in zona Tor Cervara : Sono arrivati stamattina all'alba i blindati della polizia, intervenuti per allontanare gli occupanti di un edificio nel quartiere di Tor Sapienza, alla periferia Est di Roma.Le forze di polizia sarebbero ancora impegnate nelle operazioni di sgombero. Lo stabile occupato si trova in via Cesare Tallone, nei pressi di via di Tor Cervara. Ne dà notizia l'Adnkronos, che riferisce che le operazioni, al momento, starebbero proseguendo senza ...

RADISSON COLLECTION sbarca in Italia con un evento speciale - giovedì 24 gennaio a Palazzo Montemartini a Roma : ... unico a Roma attraversato dalle antica Mura Serviane, è il primo in Italia ad essere stato scelto per la neonata e prestigiosa collezione, che raggruppa strutture di lusso in tutto il mondo. Stile e ...

Virtus Roma - domani la 'Teddy bear toss' al Palazzo dello Sport : ... attualmente secondo in classifica e con ambizioni di promozione, ha annunciato che in occasione della sfida di domani pomeriggio , ore 18, al Palazzo dello Sport , ex PalaLottomatica, , i tifosi ...

Negozio in fiamme a Roma - palazzo evacuato : Incendio in un Negozio di calzature al piano di terra di una palazzina di sei piani in via Giuseppe Sirtori in zona Portuense a Roma, VIDEO ,. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la ...

Manovra : c’è l’accordo tra Roma e Bruxelles - prudenza di Palazzo Chigi : Conclusa positivamente la trattativa di Conte con Juncker. Tra le novità nel testo: interessi triplicati per tasse pagate in ritardo, taglio delle pensioni sopra 100mila euro, bonus per rottamazione auto e acquisto di veicoli ecologici, addio al Totocalcio

Concerti : Salmo al Palazzo dello Sport di Roma presenta 'Playlist'. Sul palco anche Asia Argento - SCALETTA : Questa sera il rapper di Olbia Salmo si è esibito al Palazzo dello Sport di Roma nel primo dei due eventi speciali " il secondo si terrà al Mediolanum Forum di Assago, Mi, il 22 prossimo dicembre " per presentare il suo nuovo e quinto album, "Playlist" , pubblicato ...

Roma - ragazza di 17 anni cade dal quarto piano di un palazzo occupato : è grave. La madre : «Inseguiva un gatto» : Precipita dal quarto piano di un palazzo occupato: grave una ragazza marocchina di 17 anni. La giovane è caduta questa mattina, alle 8, da almeno 12 metri di altezza, da un balcone di un...

Roma - ragazza di 17 anni cade dal quarto piano di un palazzo occupato : è grave : Precipita dal quarto piano di un palazzo occupato: grave una ragazza marocchina di 17 anni. La giovane è caduta questa mattina dal quarto piano di un palazzo occupato su via Prenestina, a Roma. ...

Roma - 140 bambini nel palazzo occupato senza corrente da novembre. Maestre : “Lavorare per farli restare nel quartiere” : Una delle occupazioni storiche di Roma, quella dell’Hotel 4 stelle sulla via Prenestina, è stata colpita lo scorso 10 novembre da un incendio che ha portato alla chiusura di alcune stanze dell’Hotel. Gli occupanti sono circa 460 persone di cui 141 sono bambini, quasi tutti stranieri, molti di etnia rom. Dal giorno dell’incendio non hanno luce, tagliata per questioni di sicurezza ma mai ripristinata. Il Comune ha fatto un ...

Lavoro : operatori della ristorazione al Palazzo Massimo di Roma : Per lavorare al Palazzo Massimo di Roma si cercano operatori della ristorazione. Camst è impresa leader nella ristorazione italiana ed è presente nel Centro e nel Nord del Paese. Il Gruppo ha ottenuto l’affidamento dei servizi di caffetteria, ristorazione e catering presso il Palazzo Massimo alle Terme, sede del Museo Nazionale Romano e della Soprintendenza Speciale Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio di Roma. Per questo motivo ...