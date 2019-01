Roma International Estetica alla Fiera di Roma dal 2 al 4 febbraio

romadailynews

: Questo week end la capitale ospita Roma International Estetica, la fiera professionale del beauty e del relax… - MiaEsteticait : Questo week end la capitale ospita Roma International Estetica, la fiera professionale del beauty e del relax… - Caterina_Rago : Tecniche di Danza Moderna - International Summer Intensive 2018! Un’esperienza unica ed emozionante! @Caterina_Rago… - heyokait : RT @QSanit: #malattierare Al via la quarta edizione dell’International film festival “Uno Sguardo Raro” - Roma, dal 28 Gennaio al 3 Febbrai… -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Dal 2 al 42019di RomVerso “2020”: scegli di essereprofessionale dell’e del benessereprofessionale, nail care, beauty trend, talk tematici e relax, informazione e dimostrazioni spettacolari. Dal 2 al 42019ditorna. La manifestazione, organizzata dae giuntadodicesima edizione, sarà un importante luogo d’incontro dei professionisti della bellezza: tre giorni dedicaticura del corpo e della mente.professionale, nail care, beauty trend, relax, sono ancora una volta le parole chiave di, dove non mancheranno eventi di intrattenimento, d’informazione e verranno presentate, attraverso dimostrazioni, le ultime tendenze del mondo del beauty soprattutto in tema di nails, total look e ...