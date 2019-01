Roma | i Casamonica vogliono la casa popolare | domande presentate al Comune

Roma - colpo al tesoro dei Casamonica : maxiconfisca beni - tra cui villa liberty e scuderia : Nuovi guai per la famiglia Casamonica, clan criminale ultimamente spesso sotto i riflettori. Con l'operazione "Ottavo Re di Roma" la Guardia di finanza ha confiscato beni per un valore di 2,4 milioni di euro in esecuzione a un decreto emesso dal Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione. Dopo il sequestro e la demolizione lo scorso novembre di otto ville abusive al Quadraro, periferia est della Capitale, la potente famiglia criminale ...