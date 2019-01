Roma | Di Francesco | Fiorentina simile a noi Muriel | giocatore che accende

Roma - punto di ricaduta : Di Francesco spiazzato dai black out della squadra : 'Ditemi voi che cosa devo fare?'. Di Francesco, rivolgendosi alla platea dopo il pari di Bergamo, conferma che quanto si vede in campo in questa stagione sfugge anche al suo controllo. La Roma va ...

Francesco Totti carica la Roma - con il motto della Juventus : “fino alla fine” : Francesco Totti ha voluto mostrare la propria vicinanza alla Roma dopo il pareggio 3-3 contro l’Atalanta, una gara ricca di alti e bassi “Sempre con voi…fino alla fine! Forza ragazzi“. Francesco Totti, su Instagram, carica la Roma dopo il deludente pareggio per 3-3 di ieri a Bergamo, dove i giallorossi si sono fatti rimontare tre reti, e in vista della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. ...

Roma - Mancini richiesto da Di Francesco : c’è l’intesa con l’Atalanta : Roma Mancini – La Roma è al lavoro per il mercato, un lavoro duro quello di Monchi che è chiamato a rinforzare una rosa che deve diventare competitiva per la lotta Champions. Monchi lavora in questi giorni già per l’estate, oltre che per (eventuali) riparazioni invernali. Ed infatti è confermato l’interesse per Gianluca Mancini, 22 anni, […] L'articolo Roma, Mancini richiesto da Di Francesco: c’è l’intesa con ...

Roma : Di Francesco - Monchi e i giocatori nel mirino dei tifosi : La frase più triste, forse, è anche la più elegante. La scrive su Instagram un malinconico Simone, che ammette: 'Più che lupi, siamo chihuahua'. Benvenuti al nuovo psicodramma dell'universo Romanista, ...

Serie A - Atalanta - Roma 3 - 3 - Di Francesco : 'Non possiamo buttare all'aria così una vittoria' : Al termine della partita, l'allenatore della Roma è intervenuto ai microfoni di Sky Sport , a cui ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: 'Non è la prima volta che accade una cosa del genere. Nel ...

Serie A 21° turno - Atalanta-Roma - operazione quarto posto : Di Francesco recupera De Rossi : Domenica 27 gennaio, alle ore 15:00, Atalanta e Roma si sfideranno in occasione della 21^ giornata di Serie A 2018/19. Si tratta indubbiamente di due squadre con obiettivi ben precisi e tanta voglia di vincere: i gialloRossi, ospiti allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, sono in ripresa e tenteranno di conquistare la quarta vittoria consecutiva per restare in scia al quarto posto che vale la qualificazione alla Champions League. Anche i ...

Atalanta-Roma - le probabili formazioni : due dubbi per Di Francesco - formazione tipo per Gasperini : Profumo d'Europa allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, dove Atalanta e Roma si sfidano in un match ad alta quota. Le due squadre sono infatti rispettivamente a -3 e -1 dal quarto posto ...

Atalanta-Roma - Di Francesco in conferenza : “Out Florenzi e Pellegrini” : Atalanta-Roma, Di Francesco annuncia pesanti assenze – I risultati ritrovati hanno rimesso in carreggiata in campionato la Roma. I giallorossi, fino a un mese fa in piena crisi di classifica e morale, grazie alle ultime vittorie si sono risollevati e hanno ritrovato la strada giusta per rientrare in corsa per un posto in Champions. Ora […] L'articolo Atalanta-Roma, Di Francesco in conferenza: “Out Florenzi e Pellegrini” ...

Atalanta-Roma - Di Francesco in conferenza stampa : "De Rossi a disposizione. Dzeko bene - ma non al top" : Non parla di mercato Eusebio Di Francesco nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta di domani pomeriggio contro l'Atalanta, ma fa chiarezza sulla situazione dell'infermeria: "Sono molto ...

Atalanta-Roma - Di Francesco : 'De Rossi sta bene - è a disposizione' : LIVE 13:10 26 gen Nzonzi può tornare in campo dal primo minuto? "Pressiamo anche noi e non solo loro. L'Atalanta è una squadra fisica, lui è un giocatore fisico, ci può essere molto utile per questa ...

Roma - Di Francesco : 'De Rossi è a disposizione per Bergamo. Florenzi e Pellegrini in dubbio' : 'Sono contento di come ha reagito De Rossi, a differenza del Genoa in cui l'ho convocato per il sostegno morale adesso lui è a disposizione. Non ha i minuti nelle gambe, ma il ginocchio ha reagito ...

Roma - doppio rinnovo : De Rossi e Di Francesco : De Rossi e Di Francesco , doppia ripartenza in casa Roma secondo il Corriere dello Sport . Daniele non cede: insegue un altro anno in giallorosso. Eusebio rilancia: col quarto posto può prolungare il contratto.