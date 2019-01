Roma | De Paul è saltato | andrà all’Inter al posto di Perisic

Roma - De Paul è saltato : andrà all’Inter al termine della stagione : Roma DE Paul – Come da previsione, con il mercato di Gennaio si apre una grande possibilità per la Roma di Di Francesco. Dopo il crollo avuto in questa prima parte di stagione dopo aver venduto i pezzi grossi della rosa come Nainggolan e Alisson, adesso la squadra va rinforzata. La zona Champions non è […] L'articolo Roma, De Paul è saltato: andrà all’Inter al termine della stagione proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Roma - De Paul potrebbe saltare. L’Inter è in vantaggio : Roma DE Paul – Come da previsione, con il mercato di Gennaio si apre una grande possibilità per la Roma di Di Francesco. Dopo il crollo avuto in questa prima parte di stagione dopo aver venduto i pezzi grossi della rosa come Nainggolan e Alisson, adesso la squadra va rinforzata. La zona Champions non è […] L'articolo Roma, De Paul potrebbe saltare. L’Inter è in vantaggio proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale ...

Roma - De Paul non semplice : l’Inter sorpassa i giallorossi : Roma DE Paul – Come da previsione, con il mercato di Gennaio si apre una grande possibilità per la Roma di Di Francesco. Dopo il crollo avuto in questa prima parte di stagione dopo aver venduto i pezzi grossi della rosa come Nainggolan e Alisson, adesso la squadra va rinforzata. La zona Champions non è […] L'articolo Roma, De Paul non semplice: l’Inter sorpassa i giallorossi proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

De Paul : l'Inter sorpassa la Roma - : l'Inter sorpassa la Roma nella corsa all'attaccante dell'Udinese Rodrigo De Paul. I contatti nelle ultime ore tra il club nerazzurro e la società friulana sono stati positivi, ma l'affare sarà ...

L'Inter sfida la Roma per De Paul : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Roma, De Paul con Mancini L'Inter studia l'assalto a Modric

Roma - De Paul il primo nome sulla lista di Monchi : le ultime : Roma DE Paul – Come da previsione, con il mercato di Gennaio si apre una grande possibilità per la Roma di Di Francesco. Dopo il crollo avuto in questa prima parte di stagione dopo aver venduto i pezzi grossi della rosa come Nainggolan e Alisson, adesso la squadra va rinforzata. La zona Champions non è […] L'articolo Roma, De Paul il primo nome sulla lista di Monchi: le ultime proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale ...

Calciomercato Serie A - giornata caldissima : Ramsey-Juve ok - De Paul ‘no’ alla Roma - Udinese e Bologna si rafforzano : Il Calciomercato si accende in Serie A, diverse trattative sono entrate nel vivo, altre invece sono già divenute ufficiali come il doppio colpo del Bologna Juventus sempre più vicina ad Aaron Ramsey, centrocampista di proprietà dell’Arsenal e in scadenza di contratto a giugno. Il gallese ha preferito la corte della ‘Vecchia Signora’ a quella del Paris Saint Germain che avrebbe offerto un contratto economicamente più ...

De Paul alla Roma? / Calciomercato - Pellegrini : non partirà - è troppo importante per l'Udinese - esclusiva - : De Paul alla Roma? Intervista esclusiva al procuratore Sante Pellegrini su una delle più forti ipotesi di Calciomercato in casa giallorossa.

Roma - De Paul nel mirino di Monchi : la rosa ora va rinforzata : Roma DE Paul – Come da previsione, con il mercato di Gennaio si apre una grande possibilità per la Roma di Di Francesco. Dopo il crollo avuto in questa prima parte di stagione dopo aver venduto i pezzi grossi della rosa come Nainggolan e Alisson, adesso la squadra va rinforzata. La zona Champions non è […] L'articolo Roma, De Paul nel mirino di Monchi: la rosa ora va rinforzata proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale ...

Calciomercato Roma - De Paul seguito con attenzione : Monchi che potrebbe inserire una contropartita : Se Perotti ha le valigie in mano in vista di un probabile addio, in entrata secondo il Corriere dello sport potrebbe esserci il nome di Rodrigo De Paul , esterno dell'Udinese che tanto bene sta ...

Calciomercato Roma - Monchi prova a prendere De Paul : la strategia giallorossa : Calciomercato Roma, Rodrigo De Paul seguito con attenzione dal ds giallorosso Monchi che potrebbe inserire una contropartita Calciomercato Roma, il ds giallorosso Monchi è alle prese con diverse trattative in entrata ed in uscita. Se Perotti ha le valigie in mano in vista di un probabile addio, in entrata secondo il Corriere dello sport potrebbe esserci il nome di Rodrigo De Paul, esterno dell’Udinese che tanto bene sta facendo in ...

Roma - l'obiettivo è De Paul - : La Roma avrebbe un grande obiettivo per questo mercato invernale. Si tratterebbe di De Paul, stella dell'Udinese, valutato circa 30 milioni di euro. Il centrocampista offensivo argentino, con ...

Di Francesco esonerato?/ Roma ultime notizie : Paulo Sousa aspetta - ma spunta Panucci per la panchina : Di Francesco esonerato? Roma ultime notizie: Paulo Sousa aspetta una chiamata, ma spunta Panucci per la panchina giallorossa

Assetto Corsa Competizione : il pilota francese Romain Monti ci mostra le caratteristiche del circuito Paul Ricard in un nuovo video : Romain Monti è il pilota francese che prende parte alla Silver Cup della Blancpain GT Series al volante della Lamborghini Huracàn GT3 del team Ombra Racing.Da sempre il giovane e velocissimo Romain si allena con i simulatori di guida per migliorare le sue prestazioni e per riprodurre lo stesso stress psicofisico di un vero evento di gara, che nel caso di una Competizione Endurance può durare anche 24 ore!Anche Romain Monti ha scelto Assetto ...