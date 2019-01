Roma | al Teatro Brancaccio per ricordare la voce di Gianni Elsner

Andrea Giordana - Galatea Ranzi e Luchino Giordana in “Le ultime lune” Teatro Roma dal 29 gennaio al 10 febbraio : Roma – Da martedì 29 gennaio al Teatro Roma è in scena “Le ultime lune” , uno spettacolo di Furio Bordon, con Andrea Giordana , Galatea Ranzi , Luchino Giordana con la regia di Daniele Salvo. La commedia, conosciuta dalla critica di tutto il mondo, è stata portata al successo da Marcello Mastroianni. Oggi è riproposta da un grande nome dello spettacolo italiano Andrea Giordana , protagonista di una struggente storia d’amore tra un ...

Pablo e Pedro al debutto con "Io e tu" a Roma al Teatro Tirso de Molina : Con la travolgente carica di simpatia che li caratterizza da sempre il duo comico Pablo e Pedro , stavolta in compagnia della presenza femminile di Carlotta Rondana, torna in scena con un nuovo ...

“Studio per uno spettacolo divertente sull’anoressia” dal 25 al 27 gennaio 2019 al Teatro Studio Uno di Roma : In scena al Teatro Studio Uno dal 25 al 27 gennaio 2019 “Studio per uno spettacolo divertente sull’anoressia” di e con Carlotta Piraino e Sonia Scialanca, uno lavoro che nasce dal bisogno autobiografico di indagare un’esperienza forte e personale, analizzandola per capirla a fondo dopo molti anni dall’averla vissuta. Comicia così un viaggio alla ricerca del “perchè” aprendo uno spazio, un non luogo, fatto di incontri in cui la ...