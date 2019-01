Ritiro della Nato e lotta all’Isis | intesa vicina fra Usa e i taleban 

Ministero della Difesa : 'Ipotesi Ritiro militari italiani dall'Afghanistan entro un anno' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Afghanistan - fonti della Difesa : “Entro un anno Ritiro del contingente” : “Il ministro Trenta ha dato disposizioni al Comando operativo di vertice interforze di valutare l’avvio di una pianificazione per il ritiro del contingente italiano in Afghanistan“. Lo riferiscono fonti della Difesa, aggiungendo che “l’orizzonte temporale potrebbe essere quello di 12 mesi“. L'articolo Afghanistan, fonti della Difesa: “Entro un anno ritiro del contingente” proviene da Il Fatto Quotidiano.

NBA - Kevin Durant torna a OKC per il Ritiro della maglia a Nick Collison : Si dice che il tempo riesca a guarire ogni ferita, e nella NBA solitamente questo detto risulta vero anche per quelle considerate più insanabili. Ad esempio quella tra Kevin Durant e gli Oklahoma City ...

Ciclismo – Vincenzo Nibali vittima di uno scherzo del fratello - il lato divertente del Ritiro della Bahrain Merida [VIDEO] : Vincenzo Nibali si prende un piccolo spavento a causa di uno scherzo dei suoi compagni della Bahrain Merida: il video social Durante il ritiro della Bahrain Merida non mancano momenti conviviali tra i ciclisti del team ciclistico arabo. Mentre la squadra si ritrova per mangiare, uno scherzo è architettato dai compagni di squadra di Vincenzo Nibali ai suoi danni. Un compagno dello Squalo gli si avvicina con una tazzina vuota e fingendosi ...

Grushko : il Ritiro della Russia dal Consiglio d'Europa potrebbe essere inevitabile - : Il ritiro della Russia dal Consiglio d'Europa potrebbe essere inevitabile, e sarà un duro colpo per l'organizzazione. Lo ha dichiarato oggi il viceministro degli esteri russo Alexander Grushko in una ...

WTA Shenzhen – Maria Sharapova sorride - la russa soffre ma avanza in tabellone grazie al Ritiro della Wang : Sotto di un set ma in rimonta nel secondo, la russa sfrutta l’infortunio dell’avversaria e accede al turno successivo del torneo di Shenzhen Tutto è bene quel che inizia… male. Maria Sharapova accede ai quarti di finale del torneo WTA di Shenzhen, sfruttando l’infortunio della cinese Wang, in vantaggio di un set sulla russa. Una partita cominciata malissimo per Masha, riuscita però (quasi) a rimontare la propria ...

Usa - si dimette anche l’inviato anti-Isis per il Ritiro delle truppe della Siria. Ma Trump insiste : “Stato islamico sconfitto” : Dopo le dimissioni del capo del Pentagono James Mattis, Donald Trump deve incassare un’altra perdita pesante. Si è infatti dimesso l’inviato speciale Usa presso la coalizione internazionale anti Isis Brett McGurk, anche lui in polemica con la decisione del capo della Casa Bianca di ritirare le truppe statunitensi dalla Siria. Nella lettera di dimissioni, McGurk afferma che l’Isis è in fuga ma non è sconfitto e spiega come il ...

Richiami alimentari : latte nel panettone vegano - il ministero della Salute dispone il Ritiro (MARCHIO E LOTTO) : Viene commercializzato come un dolce di Natale vegano, ed è una sorta di panettone con gocce di cioccolato, ma al suo interno sono presenti tracce di latte e proteine del latte. Per questi motivi il ministero della Salute ha disposto il ritiro del lotto 8290 di “Dolce Natale” del marchio Despar Veggie, prodotto da Vergani. Chi lo avesse acquistato ed è allergico alle proteine del latte o intollerante al lattosio, scrive il ministero, ...

Gli Stati Uniti si stanno preparando per un completo Ritiro dal nord-est della Siria - dice la stampa americana : Il Wall Street Journal ha scritto che gli Stati Uniti si starebbero preparando a ritirare tutti i loro soldati dal nord-est della Siria, dove negli ultimi anni l’esercito statunitense ha appoggiato la guerra della coalizione di curdi e arabi contro

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi e il Ritiro dalla televisione? La bomba della sua agenzia : eppure... : Nei giorni scorsi è circolata l'indiscrezione: Ilary Blasi , si diceva, vorrebbe prendersi un anno di pausa dalla televisione, rinunciando anche alla condizione dell'eventuale prossima edizione del ...

Roma - pugno duro della società : squadra in Ritiro : Roma - 'In ritiro a tempo indeterminato'. Il pareggio di Cagliari , un 2-2 maturato con la squadra incapace di difendere il doppio vantaggio e i sardi in gol al 95' nonostante la doppia espulsione, ...