RAI1 | Sanremo | la scenografia dell’edizione 2019

Sanremo 2019 : “Primafestival” su RAI1 dal 25 gennaio : Conducono Simone Montedoro e Anna Ferzetti Anche quest’anno torna il PrimaFestival, il notiziario flash sui temi caldi che animeranno la 69? edizione del Festival di Sanremo. Tutti i giorni a partire da venerdì 25 gennaio, subito dopo il Tg1, le canzoni e i cantanti, gli ospiti e lo show, i gossip, l’analisi dei contenuti social e dei trend topic più curiosi che circolano in rete e tanto altro ancora animeranno i 5 minuti della striscia ...

Sanremo 2019 - Saverio Raimondo : "RAI1 mi ha escluso dal DopoFestival". La replica della Rai : UPDATE 19.30 La Rai replica alle dichiarazioni di Saverio Raimondo con una nota stampa dal titolo "Non esiste nessun caso Raimondo":In merito alle dichiarazioni di Saverio Raimondo Rai precisa che non esiste al momento nessun tipo di accordo contrattuale o trattativa economica che lega il comico al Festival di Sanremo. Il fatto che Raimondo non faccia parte della squadra del Festival non ha niente a che vedere con il contenuto delle sue ...

Sanremo 2019 - Saverio Raimondo escluso dal Dopo Festival : “RAI1 l’ha deciso dopo il caso politico montato sulle parole di Baglioni” : Il comico Saverio Raimondo è stato escluso dal dopo Festival di Sanremo 2019. Ad annunciarlo è lui stesso in un lungo post su Facebook, in cui spiega che Rai1 avrebbe preso questa decisione dopo le polemiche suscitate dalle dichiarazioni di Claudio Baglioni sulla politica intrapresa dal governo Conte sul fronte migranti. “Rispetto ai retroscena, posso dirvi che in effetti esiste da settimane una camera a Sanremo prenotata da Rai a mio ...

Baglioni parla di migranti alla conferenza di Sanremo. Il direttore di RAI1 : "Solito comizio" : La conferenza, priva di notizie, del 9 gennaio per lanciare la 69esima edizione del Festival di Sanremo è stata "incendiata" dalle dichiarazioni di Claudio Baglioni sui migranti. A domanda precisa della giornalista Laura Rio de Il Giornale, il cantautore che dal 2003 al 2012 ha organizzato il festival O' Scià a Lampedusa, ha espresso la sua legittima opinione da cittadino:"Ho sempre pensato che gli artisti fanno delle battaglie sociali ...

Sanremo - Dg RAI1 su Claudio Baglioni contro la Lega : 'Il solito comizio' : In occasione della presentazione del prossimo Festival di Sanremo, il direttore artistico della kermesse canora più seguita dagli italiani si è espresso in modo molto critico, dopo l'accordo pattuito tra Malta e l'Ue sulla ricollocazione dei 49 migranti rimasti per 19 giorni a bordo delle navi 'Sea Watch' e 'Sea Eye'. Claudio Baglioni ha definito la scelta della Lega di chiudere i porti italiani 'una farsa', dichiarazioni che hanno provocato la ...

Antonella Clerici annuncia la nuova edizione di Sanremo Young - il teen talent torna su RAI1 dal Teatro Ariston : Antonella Clerici annuncia la nuova edizione di Sanremo Young e invita tutti gli interessati a partecipare alle selezioni rivolte ai giovani dai 14 ai 17 anni. Sono infatti aperti i casting per la prossima stagione del teen talent che sarà trasmesso dal palco del Teatro Ariston di Sanremo. L'annuncio è arrivato dai canali social della conduttrice di Rai1, che ha esortato tutti i giovani con "una voce che spacca" a presentarsi ai casting già ...