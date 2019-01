Rai Sport | Coppa Italia 2018 2019 | Quarti - Programma e Telecronisti

Sci - Coppa del mondo a Schladming : lo slalom maschile domani in diretta tv su Rai Sport : domani sera, martedì 29 gennaio, andrà in scena una delle gare più attese e spettacolari del calendario di Coppa del mondo di sci alpino, la ventiduesima edizione in notturna dello slalom speciale maschile di Schladming, la Night Race. Prova che si svolge nella parte finale della mitica pista da discesa Planai, nel tempo diventata un tempio dello slalom, tanto che la gara tra i pali stretti in questa località austriaca della Stiria è considerato ...

Sciopero dei trasporti - febbRaio sarà un mese caldo per treni - bus e aerei : ferma EAV di Napoli : Dopo un mese di gennaio caratterizzato da disagi e proteste (con al centro dell'attenzione soprattutto il caso dei lavoratori di Air Italy), anche per febbraio si prospettano diversi casi di scioperi che potrebbero andare a colpire in particolare il mondo dei trasporti. Le iniziative portate avanti dai sindacati per rivendicare le richieste dei lavoratori potrebbero infatti comportare diversi disagi per chi si trova costretto a muoversi per ...

Calendario Sport Invernali - tutti gli eventi della settimana 28 gennaio-3 febbRaio. Programma - orari e tv : Nuova spettacolare ed intensa settimana per quanto riguarda gli Sport Invernali. Dal 28 gennaio al 3 febbraio neve e ghiaccio saranno grandi protagonisti. Sci alpino che vola, per quanto riguarda gli uomini, nello scenario splendido di Schladming per uno degli slalom più difficili del Programma e poi sarà la volta delle prove veloci a Garmisch, in Germania, dove gli uomini-jet vorranno regalare grande spettacolo. Le donne invece saranno a ...

Italian SportRait Awards 2019 - la Nazionale 3x3 candidata al premio Rivelazione Donne : ... attraverso votazione popolare, potranno concorrere al premio nato nel tentativo di dare voce a tutti gli appassionati e tifosi di sport per eleggere i migliori atleti Italiani dell'anno. I criteri ...

Sciopero Regionale dei trasporti - il 1 febbRaio. astensione di 4 ore proclamata dall'OR.S.A. : Pescara - "Tutti i lavoratori di T.U.A. SpA si fermeranno per 4 ore venerdi 1 febbraio 2019" A causa delle gravi anomalie in termini di sicurezza in ambiente di lavoro, di gestione del personale, di organizzazione del lavoro, di discriminazione sindacale e di strategia aziendale, tutti i Lavoratori dipendenti dell'Azienda Unica di Trasporto Regionale (TUA SpA) sciopereranno per 4 ore nella giornata di venerdi 01 febbraio 2019. ...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 27 Gennaio 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 27 Gennaio 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Scioperi trasporti febbRaio : stop Trenitalia - bus e aerei - primi disagi dal giorno 1 : Anche il mese di febbraio 2019 prevede un’intensa attività sindacale per tutelare i diritti dei lavoratori addetti ai trasporti pubblici. Questo purtroppo comporterà dei grossi disagi ad altri cittadini, lavoratori e studenti, che sono costretti a prendere il treno o l’autobus per svolgere le loro attività. Fortunatamente molte compagnie di trasporti mettono a disposizione treni e autobus che viaggeranno comunque anche in caso di sciopero ...

Ciclismo - Alessandra De Stefano promossa a vice-direttrice di Rai Sport. Il Processo alla Tappa perde un volto storico : Alessandra De Stefano non condurrà più il Processo alla Tappa: la notizia, rilanciata da tuttobiciweb.it, giunge dopo che la giornalista Rai è stata nominata vicedirettrice di Rai Sport. Le norme interne della tv di Stato impediranno dunque a De Stefano di condurre il tanto amato Processo alla Tappa, che seguiva ogni frazione del Giro d’Italia, ma non di seguire il Ciclismo, dato che alla giornalista è stata data la delega agli sport ...

Rai - presentati in CdA i piani per lo sport : nominati anche i vicedirettori : Confermato l'esercizio dell'opzione per i diritti della Champions, Auro Bulbarelli è al lavoro per ciclismo e Olimpiadi. Varriale nominato vicedirettore. L'articolo Rai, presentati in CdA i piani per lo sport: nominati anche i vicedirettori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nasce Spike Volleyball - il primo videogioco sulla pallavolo! Appuntamento il 5 febbRaio - rivoluzione negli eSports : Martedì 5 febbraio sarà una giornata importantissima per tutti gli appassionati di volley, da decenni gli amanti di questo sport attendevano un videogioco tematico ma non si era mai arrivati alla realizzazione effettiva. Tra un paio di settimane tutto cambierà e verrà presentato al pubblico “Spike Volleyball”, un videogame per Playstation, Xbox e computer sviluppato da Black Sheep Studio. L’universo dei videogiochi sportivi è ...

Equitazione – Il 4 febbRaio i FISE Awards : il Gran Gala di Beneficenza firmato ‘#sportequestri’ : E’ iniziato il conto alla rovescia per i FISE Awards: il 4 febbraio il Gran Gala di Beneficenza firmato #sportequestri Grande attesa per il 4 febbraio, data in cui andrà in scena il Gran Gala di Beneficenza firmato ‘#sportequestri’ in cooperazione con Sport Senza Frontiere. La serata si terrà presso gli spazi del Palazzo dell’Arte Antica Spazio Novecento a Roma e ospiterà i Grandi campioni dell’Equitazione, ...

Alla RomaOstia sbarca il mental tRaining : atleti preparati dallo psicologo dello sport : Il programma USA LA TESTA! predisposto da Cecilia Somigli e Sarah Corazzi , esperte e professioniste della Psicologia dello sport, intende promuovere quelle risorse latenti nell'atleta utili al ...