Quota 100 | Garavaglia | con anticipo liquidazione statali +5 mld in economia

Quota 100 : il messaggio Inps sulla presentazione della domanda : sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 23 del 28/01/2019 è stato pubblicato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che prevede quanto segue: all’articolo 14, disciplina l’accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (cosiddetta “Quota 100”); all’articolo 15, fissa il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi ...

Quota 100 - oggi si parte : i tempi per la pensione dei lavoratori pubblici e privati : Da ieri in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore alla mezzanotte di oggi il decreto che introduce Quota 100. Attese a...

Reddito di Cittadinanza e Quota 100 da oggi in vigore in Gazzetta Ufficiale : oggi entra in vigore, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decretone che introduce Reddito di Cittadinanza e Quota 100 per la pensione, firmato ieri dal presidente Mattarella. Per il Reddito di Cittadinanza - ha spiegato il vicepremier Di Maio - ci sono "tre step: la settimana prossima sarà online un sito che spiega tutti i documenti da preparare nel mese di febbraio, a marzo si sbloccherà la domanda: se non si vuole ...

Decreto su reddito e Quota 100 in vigore. Ma servono 24 misure attuative : Sono: 1, un'intesa tra ministeri del Lavoro, dell'Economia, della Pubblica Amministrazione e Abi per il finanziamento bancario; 2, un Decreto del Presidente del Consiglio, Dpcm, con le modalità ...

Pensioni - Quota 100 è in Gazzetta Ufficiale : le finestre e gli assegni : Quota 100 adesso è in Gazzetta Ufficiale . Adesso il nuovo sistema Pensionistico è di fatto legge e dunque diversi lavoratori potranno lasciare l'impiego a 62 anni con almeno 38 anni di contributi. ...