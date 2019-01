Quattro Ristoranti | Alessandro Borghese Anticipazioni 29 gennaio | qual è la miglior

Troppe recensioni false - Tripadvisor sospende profilo a vincitore di Quattro Ristoranti : Una beffa per il vincitore della puntata di Quattro Ristoranti andata in onda l'8 gennaio: dopo la vittoria l'Osteria Arcadia di Santa Giulia, piccolo paese di Porto Tolle, ha visto sospesa la pubblicazione di nuove recensioni sul suo profilo TripaAdvisor. Troppe le recensioni inventate, che hanno spinto il sito a prendere il drastico provvedimento nei confronti del locale a gestione familiare di Pamela Veronese. Si ipotizza una vendetta dopo ...

Tripadvisor blocca la pagina del vincitore di "Quattro Ristoranti" : troppe false recensioni negative : "A causa di un evento recente che ha attirato l'attenzione dei media e causato un afflusso di recensioni che non descrivono un'esperienza in prima persona, abbiamo temporaneamente sospeso la pubblicazione di nuove recensioni per questo profilo. Se hai avuto un'esperienza diretta presso questa struttura e vuoi lasciare un contributo, riprova a breve. Non vediamo l'ora di ricevere la tua recensione". Il messaggio è apparso sotto il profilo ...