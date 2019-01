Pronostico Girona vs Real Madrid, Copa del Rey 31-01-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di martedì 29 gennaio 2019), giovedì 31 gennaio. Indel Rey scende in campo ilcontro ilper il ritorno dei quarti di finale. Gara importante per i Blancos che puntano a fare bene in ogni competizione, come quella di Eusebio, ma che deve necessariamente dare priorità al campionato, dato che al momento ha soltanto tre lunghezze di vantaggio sul Celta Vigo terzultimo. All’andata, ilha dovuto faticare più del previsto per battere il, ma alla fine è riuscito a maturare il 4-2. Un risultato che potrebbe indirizzare gli uomini di Santiago Solari verso le semifinali. Al ”Bernabeu” diede spettacolo Sergio Ramos, leader carismatico dei suoi e autore di una doppietta. E’ in dubbio però la sua presenza a causa di un leggero infortunio subito con l’Espanyol.della partita.Come arrivano...