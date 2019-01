Probabili Formazioni Atalanta – Juventus, Coppa Italia 30/01/2019

lanotiziasportiva

(Di martedì 29 gennaio 2019)30/01/A Bergamo sfida dallo spettacolo assicurato tra, sfida che deciderà la semifinalista di. Si sfidano due tra le più belle realtà del calciono: i bianconeri sembrano i favoriti ma i bergamaschi venderanno cara la pelle per entrare nella storia della competizione.BERGAMO – Gasperini schiererà la migliore formazione per cercare l’impresa: ci sarà Berisha in porta con Toloi, Palomino e Mancini in difesa. Hateboer e Gosens sulle fasce, mentre al centro ci saranno De Roon e Pasalic. In attacco il solito trio composto da Gomez, Ilicic e Zapata.TORINO – Allegri conferma Szczensy in porta, con Cancelo e Spinazzola in difesa. Rugani e Chiellini saranno i centrali mentre a centrocampo ci saranno Matuidi e Bentancur. Douglas Costa, Dybala e Bernardeschi ...