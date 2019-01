Premier League | disastro Manchester City a Newcastle | 2-2 United con le unghie | impresa

Risultati Premier League - tonfo City e rimonta United : omaggio da brividi ad Emiliano Sala [FOTO] : 1/28 AFP/LaPresse ...

Arsenal-Cardiff : Emiliano Sala inserito in distinta nell’incontro di Premier League : Arsenal-Cardiff, Emiliano Sala è stato inserito nella distinta della squadra gallese nonostante la sua assenza Questa sera a Londra si gioca Arsenal-Cardiff, incontro di Premier League al quale non prenderà parte il povero Emiliano Sala dopo l’incidente aereo del quale è stato sfortunato protagonista. La sua squadra, il Cardiff, ha però deciso di inserire ugualmente in distinta il calciatore argentino, un gesto per ricordarlo in un ...

Premier League - in campo la 24/ma giornata LIVE : In campo il turno infrasettimanale di Premier League. Il LIVErpool ospita il Leicester mentre il City fa visita al Newcastle. L'Arsenal opposto al Cardiff e lo United con il Burnley provano a mettere ...

Premier League Chelsea - Sarri : ”Higuain si adatterà in poche partite” : L’allenatore del Chelsea ha parlato del suo nuovo attaccante alla vigilia della sfida di Premier contro il Bournemouth e rivela il futuro di Hudson Odoi.Torna in campo il Chelsea, dopo aver eliminato nel quarto turno di FA Cup lo Sheffield Wednesday. Domani sera sarà impegnato sul campo del Bournemouth, una trasferta complicata per i Blues che potranno contare sul nuovo attaccante Gonzalo Higuain.Il tecnico Maurizio Sarri ha rilasciato ...

Higuain sorpreso dall’aggressività della Premier League : Ottanta minuti senza squilli in coppa Per vedere il migliore Higuain bisognerà aspettare i primi caldi, oppure almeno un mese. Il pipita dopo cinque anni e mezzo in Spagna e altrettanti in Italia ha associato il calcio della Premier League inglese. Ottanta minuti e nessun particolare bagliore. Il Pipita si è messo in luce più che altro per le ripetute sponde verso i colleghi della linea mediana. Quel tanto da beccarsi le prime critiche in terra ...

Calcio in tv : Coppa Italia e Premier League : La Coppa Italia 'gioca' in chiaro, la Premier League va in scena in pay tv. Martedì sera di Calcio giocato sul piccolo schermo. Rai. Prima serata su Raiuno per il quarto di finale di Coppa Italia tra ...

Calciomercato Premier League - Tielemans : Leicester-Tottenham si sfidano per il talento del Monaco : Fa parte della generazione d'oro del Belgio. Youri Tielemans è l'astro nascente del calcio belga, si inserisce in quella nidiata di campioni che da Hazard passando per Mertens e Praet ha dato nuovo ...

La Premier League alla ricerca di un CEO : nuovi nomi tra i candidati : Continua la ricerca del sostituto di Richard Scudamore. Aggiornata la rosa dei possibili candidati dopo i rifiuti di Susanna Dinnage e Tim Davie. L'articolo La Premier League alla ricerca di un CEO: nuovi nomi tra i candidati è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Karate - Premier League Parigi 2019 : l’Italia inizia alla grande la stagione - Angelo Crescenzo si conferma subito ai vertici : Un grande inizio di stagione per l’Italia del Karate, che nella Premier League di Parigi ottiene cinque podi e altri punti importanti per il ranking olimpico in vista di Tokyo 2020. Sul tatami francese gli azzurri sono stati protagonisti in molte gare, ottenendo risultati prestigiosi. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio le performance dei nostri portacolori in questo primo appuntamento dell’anno. Partiamo da Angelo Crescenzo, che dopo lo ...

Pronostico Bournemouth-Chelsea - Premier League 30/1/2019 e probabili formazioni : Analisi Bournemouth-Chelsea, Premier League 30/1/2019Riparte la corsa del Chelsea per consolidare il quarto posto in campionato, divenuto meno solido dopo il ko patito in casa dell’Arsenal. Sarri ed i suoi ragazzi adesso si devono guardare le spalle proprio dai Gunners e dal prepotente ritorno del Manchester United, entrambe adesso a tre lunghezze.Il Bournemouth sta invece gigioneggiando da diversi mesi dopo un avvio strepitoso. Nelle ultime ...

Pronostico Manchester United vs Burnley - Premier League 29-01-2019 e Analisi : Manchester United-Burnley, martedì 29 gennaio. Mentre si fanno sempre più insistenti le voci di un arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer ha centrato l’ottava vittoria consecutiva della sua gestione nel quinto turno di FA Cup contro l’Arsenal. Sulla strada verso la lotta al quarto posto, Pogba e compagni affronteranno il Burnley di Sean Dyche, travolto dal Manchester City ...

Pronostico Newcastle vs Manchester City - Premier League 29-01-2019 e Analisi : Newcastle-Manchester City, martedì 29 gennaio. La corsa per il titolo è ancora aperta in Premier League e uno dei match cruciali di questa giornata vedrà proprio il Manchester City di Pep Guardiola impegnato sul difficile campo del Newcastle. Per i Citizens la sfida è decisamente importante, ed i tre punti sono necessari per tenere ancora il fiato sul collo del Liverpool. Di contro, c’è un Newcastle in lotta per la salvezza e che nel ...

Pronostico Arsenal vs Cardiff - Premier League 29-01-2019 e Analisi : Arsenal-Cardiff, martedì 29 gennaio. A pochi giorni dal tonfo in FA Cup contro il Manchester United, l’Arsenal ritorna all’Emirates per proseguire la sua rincorsa al quarto posto. Si confronterà contro un Cardiff che ha fame di punti e lotta per la salvezza, ma non sarà un compito semplice per i Bluebird di Neil Warnock. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Arsenal e Cardiff?L’Arsenal è reduce ...

Pronostico Wolverhampton vs West Ham United - Premier League 29-01-2019 e Analisi : Wolverhampton-West Ham United, martedì 29 gennaio. Dopo un avvio di Premier a mille, ora una piccola frenata che non preoccupa i Wolves, dopo aver conquistato tre punti nelle ultime tre partite. E’ questo il magro bottino raccolto dalla formazione neopromossa e guidata da Nuno Espírito Santo, scavalcata dal Watford in classifica ed ora ottava. Male gli Hammers di Manuel Pellegrini, reduce dalla clamorosa eliminazione dalla FA Cup per ...