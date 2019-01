Porta a Porta - Alessandro Di Battista fa cadere il governo : 'Il M5s voterà sì al processo contro Salvini' : Sì al processo a Matteo Salvini , no alla Tav . È Alessandro Di Battista , ospite di Bruno Vespa a porta a porta , a svelare la vera anima del Movimento 5 Stelle e a inguaiare Luigi Di Maio , ...

Fabrizio Corona - la bomba su Don Mazzi : "Chi mi Portava ragazze in comunità per fare sess***" : Ancora vicende legate al se**o per Fabrizio Corona: l'ex re dei paparazzi ha raccontato le particolari circostanze in cui ha conosciuto la sua ex Silvia Provvedi. A Corona, quando frequentava la comunità di Don Mazzi, portavano diverse ragazze. Il motivo? Fargli riprendere l'attività sessuale, dopo

Diciotti - con Salvini il M5s rischia di comPortarsi come Berlusconi : Qualche giorno fa, dopo la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini rivolta al Senato dal Tribunale dei ministri (con l’accusa di sequestro di persona), il vicepremier più sborone della galassia aveva gonfiato il petto villoso, proclamando: “Sono qui! Processatemi!!!”. Invece, niente: ora non vuole più essere giudicato. Al centro, c’è la vicenda della nave della Guardia costiera italiana Diciotti, bloccata per ...

Brasile : materie prime coprono la metà delle esPortazioni nel 2018 : Brasilia, 29 gen 17:29 - , Agenzia Nova, - La metà delle esportazioni brasiliane dello scorso anno sono state materie prime. Lo riferisce il ministero dell'Economia diffondendo i... , Brb,

Scacchi : si ritira Vladimir Kramnik - Campione del Mondo dal 2000 al 2007 e tra i più imPortanti giocatori dell’era moderna : Vladimir Kramnik ha mantenuto la promessa. Aveva dichiarato, tempo fa, che attorno ai 40 anni avrebbe smesso di giocare a Scacchi. Ora che sta per raggiungere le 44 primavere, l’uomo che ha posto fine al dominio iridato di Garry Kasparov ha deciso di chiudere la sua carriera. L’addio giunge a pochi giorni di distanza dal suo ultimo torneo, il Tata Steel Chess Tournament di Wijk aan Zee, in Olanda, uno dei più importanti al Mondo, in ...

Pensioni ultima ora : “Quota 41 per tutti alla Portata” - Salvini “si fa” : Pensioni ultima ora: “Quota 41 per tutti alla portata”, Salvini “si fa” Pensioni ultima ora: si è tenuta a Roma la conferenza stampa della Lega per annunciare che le misure di Quota 100 sono finalmente in vigore. Vi hanno preso parte Giulia Bongiorno, Claudio Durigon, Matteo Salvini e Massimo Garavaglia. La massima rappresentanza della Lega al governo: coloro che per conto del carroccio ha contribuito sulla base della propria responsabilità ...

EsPortazioni svizzere da record : Ciò nonostante, la Segreteria di Stato dell'economia, SECO, ha rivisto di recente le previsioni sulla crescita del PIL svizzero nel 2019, dal 2% all'1,5%. A nostro avviso, la Svizzera continuerà a ...

Calcio - 500 giorni agli Europei 2020. Gabriele Gravina : “Una chance per il Paese perché lascerà un’eredità imPortante” : È iniziato ufficialmente oggi il countdown verso gli Europei 2020, che per la prima volta nella loro storia avranno una struttura itinerante con 12 città coinvolte: Roma, Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco e San Pietroburgo. 500 giorni al Calcio d’inizio, che sarà dato il 12 giugno 2020 alla Stadio Olimpico della Città Eterna, e questa grande novità cercherà di attirare ...

Sebastiano Lo Monaco Porta al Teatro Galli 'Il berretto a sonagli' : Il programma completo con tutti gli spettacoli della Stagione teatrale, gli altri appuntamenti fuori abbonamento e tutti gli aggiornamenti sul sito www.TeatroGalli.it e sulla pagina facebook fb.com/...

Il direttore del British Museum di Londra : "Portare via i marmi del Partenone? Un atto creativo" : Il direttore del British Museum di Londra, Hartwig Fischer, in un'intervista al quotidiano greco "Ta Nea", ha escluso la restituzione dei marmi del Partenone, che ad Atene considerano ancora come rubati dall'Inghilterra nel XIX secolo.Fischer ha aggiunto che la rimozione delle sculture da Partenone fu "un atto creativo". Fischer ha difeso l'operato di Lord Elgin, il nobiluomo inglese che tra il 1801 e il 1804 acquistò i marmi del ...

Per salvarsi un club inglese Porta l'intelligenza artificiale in panchina : Si chiama AI coach e il 9 febbraio esordirà come aiuto allenatore nella partita di Isthmian League, la nostra Prima categoria, tra il Wingate & Finchley FC, terzultimo con 25 punti, e il Whitehawk, ...