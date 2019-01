Porsche Taycan - Tre anni di ricariche gratis per l' elettrica

quattroruote

: Negli Stati Uniti i clienti che sceglieranno una #Porsche #Taycan potranno accedere gratuitamente per tre anni alle… - quattroruote : Negli Stati Uniti i clienti che sceglieranno una #Porsche #Taycan potranno accedere gratuitamente per tre anni alle… - Asgard_Hydra : Con l'acquisto della Porsche Taycan tre anni di ricarica gratuita - graqqq : Dura fare a meno del sound, eh? -

(Di martedì 29 gennaio 2019) La, la primadi nuova generazione della, arriverà nel 2020 ma, nonostante questo, la Casa ha già diramato alcune informazioni sulla quattro porte. Oltre a ufficializzare alcune delle specifiche tecniche, il costruttore ha reso noto che i clienti potranno usufruire di tredigratuite alle colonnine della rete Electrify America del gruppo Volkswagen. Oltre all'iniziativa riservata agli Stati Uniti, non è da escludere che lapossa proporre anche ai clienti europei delle soluzioni simili, magari appoggiandosi alle stazioni di rifornimento del consorzio Ionity, del quale la Casa di Zuffenhausen fa parte.illimitate per tre. I clienti dell'potranno accedere gratuitamente alle colonnine di Electrify America per 30 minuti: il numero di accessi effettuabili nei tre, tuttavia, non ha alcun limite. L'operazione della ...