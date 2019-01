Ponte Morandi | le ultime immagini dall’alto del viadotto prima della demolizione Bucci

Ponte Morandi - via stop per esenzione tasse. Toninelli : “Sarà in altro provvedimento”. Toti : “Pasticcio” : “Stiano tranquilli il presidente Toti e tutte le opposizioni che con i loro passati governi hanno fallito la gestione di qualunque emergenza si sia verificata in questo Paese: la norma del decreto Semplificazioni, stralciata non per volontà dell’esecutivo, sarà ripresentata nel primo provvedimento utile”. Prova a placare così le critiche il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, dopo l’eliminazione dal dl Semplificazioni ...

Crollo Ponte Morandi di Genova - lo stop alle tasse sarà prorogato : l'annuncio di Toninelli : Lo stop alle tasse per le persone che vivevano nelle zone vicine al ponte Morandi sarà prorogato. Lo ha assicurato Danilo Toninelli: "Stiano tranquilli il presidente Toti e tutte le opposizioni che con i loro passati governi hanno fallito la gestione di qualunque emergenza si sia verificata in questo Paese: la norma del decreto Semplificazioni, stralciata non per volontà dell'esecutivo, sarà ripresentata nel primo ...

Dl Semplificazioni - tagliati 62 emendamenti : salta sospensione tasse per il crollo di Ponte Morandi : Dopo il vaglio della presidenza del Senato sono stati cancellati 62 degli 85 emendamenti approvati in commissione sul decreto Semplificazioni. Tra le norme tagliate c'è anche la proroga della sospensione del pagamento delle tasse per i contribuenti coinvolti nel crollo del Ponte Morandi di Genova.Continua a leggere

Ponte Morandi - La settimana prossima parte la demolizione : Questa volta la demolizione è pronta davvero. Tra poco più di una settimana, ovvero tra il 6 e l8 febbraio, una volta finito di alleggerire il moncone Ovest, si potrà cominciare lo smantellamento delle parti pericolanti del Ponte Morandi, il viadotto di Genova crollato lo scorso 14 agosto, causando la morte di 43 persone. Dopo oltre cinque mesi, arriva il momento decisivo, preludio della ricostruzione che si spera sia la più rapida possibile. ...

Decreto semplificazioni - salta il rinvio delle tasse per il crollo del Ponte Morandi : Mattarella nega la firma, rinviate molte misure. Tra gli emendamenti tagliati anche la proroga delle imposte per le famiglie e le imprese danneggiate dalla tragedia del Morandi

Ponte Morandi. Interrogato l’ex ministro Maurizio Lupi : “I controlli spettavano al Mit”. : C’è sempre qualcun altro, in Italia, a cui spetta fare le cose. Qualcun altro a cui rimandare le competenze. Qualcun altro responsabile. Oppure, alla fine, mancano i soldi o il personale. In ogni caso, non si sa mai chi deve controllare chi. L’Interrogatorio dell’ex ministro dei Trasporti Maurizio Lupi con i pm di Genova, ieri, lo dimostra ancora una volta. Due anni cruciali A chiamarlo in causa, lo ricordiamo, era stato l’ex ministro Antonio Di ...

Ponte Morandi - l’annuncio del sindaco di Genova Bucci : “Demolizione tra 6 e 8 febbraio” : Il sindaco di Genova Marco Bucci ha detto che tra il 6 e l’8 febbraio inizierà la demolizione del primo troncone del Ponte Morandi. Bucci ha spiegato che i primi pezzi del Ponte sono già stati demoliti, ma “sono più piccoli e fanno meno notizia”. “Quel giorno penso ci sarà tutta la città a vedere l’evento”, ha aggiunto.Continua a leggere

Torre del Greco - Ponte Morandi - l'Ordine dei Giornalisti consegna la tessera alla memoria a Giovanni Battiloro : ... nella cronaca, nello sport e in tutto ciò che avviene nella nostra città e nella nostra regione. La verità su quanto accaduto il 14 agosto, in qualche modo, dovrà vedere dei colpevoli. Non per ...

Ponte Morandi - i video che non ci sono e le telecamere sparite dal sito di Autostrade : La prima domanda sull’esistenza di video che avessero ripreso il crollo del Ponte Morandi gliela fecero nel corso della prima conferenza stampa post crollo. In quella sede Giovanni Castellucci, ad di Autostrade per l’Italia, dichiarava di aver visto due filmati, “gli unici due esistenti”: uno girato dall’esterno, in cui “si vedono dei lampi”, e un altro ripreso “dall’estremità del Ponte, all’uscita della galleria, dove a ...

Ponte Morandi - sindaco Bucci : 'Demolizione fra il 6 e l'8 febbraio' - : Il primo cittadino di Genova annuncia una possibile data per l'inizio dei lavori sul moncone ovest e afferma: "Quel giorno penso che ci sarà tutta la città a vedere l'evento. Sarà un bel momento e ...

Ponte Morandi - moncone giù tra 6 e 8 febbraio : Genova, 28 gen. , AdnKronos, - "Ogni giorno ci sono novità. Ci sono le nuove macchine sopra, ora le hanno montate. Siamo pronti a tirar giù il moncone, ovest,, mi hanno detto tra il 6 e l'8 di ...

Ponte Morandi - sindaco Bucci : "Demolizione fra il 6 e l’8 febbraio" : Ponte Morandi, sindaco Bucci: "Demolizione fra il 6 e l’8 febbraio" Il primo cittadino di Genova annuncia una possibile data per l’inizio dei lavori sul moncone ovest e afferma: "Quel giorno penso che ci sarà tutta la città a vedere l'evento. Sarà un bel momento e sarà anche l'occasione per dire che le cose stanno ...

Ponte Morandi - moncone giù tra 6 e 8 febbraio : Genova, 28 gen. (AdnKronos) - "Ogni giorno ci sono novità. Ci sono le nuove macchine sopra, ora le hanno montate. Siamo pronti a tirar giù il moncone (ovest), mi hanno detto tra il 6 e l'8 di febbraio". Così il sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione del viadotto Polcevera, Marco Bucci, a

Ponte Morandi - moncone giù tra 6 e 8 febbraio : "Ogni giorno ci sono novità. Ci sono le nuove macchine sopra, ora le hanno montate. Siamo pronti a tirar giù il moncone , ovest, , mi hanno detto tra il 6 e l'8 di febbraio ". Così il sindaco di ...