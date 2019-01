Perseguitava la ex a casa e sul luogo di lavoro | arrestato presunto stalker

brindisireport

(Di martedì 29 gennaio 2019) SAN DONACI - Non dava tregua alla sua ex. Si appostava sotto la sua abitazione. La seguiva con la propria auto. In una occasione ha persino rotto la vetrina del locale in cui lavorava la malcapitata. ...