Pensioni Q100 e Reddito di cittadinanza in vigore da oggi | corsa agli sportelli

Riforma Pensioni : Q100 in GU - Tfs detassato nella PA : Le ultime novità sulle pensioni ad oggi 29 gennaio 2019 vedono completarsi l'iter di approvazione del decreto legge riguardante il pacchetto pensioni e la Riforma del welfare. Il testo ha ricevuto infatti nella giornata di ieri la firma del Presidente della Repubblica Mattarella, mentre nella serata è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Gli occhi dei lavoratori restano ora puntati sull'Inps, in attesa che pubblichi le circolari contenenti le ...

Pensioni : il DL sulla Q100 - sull'APE e sull'Opzione donna è in Gazzetta Ufficiale : Anche l'ultimo passaggio necessario a trasformare il decretone in legge ha ottenuto l'atteso via libera. In serata è infatti emersa la versione della Gazzetta Ufficiale contenente le disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di Pensioni (il riferimento per chi volesse approfondire in via diretta va alla GU Serie Generale n.23 del 28-01-2019). In sostanza, i provvedimenti previsti all'interno del pacchetto Pensioni diventano ...

Pensioni : Q100 - possibile l'anticipo a 59 anni ma i costi sono elevati per le aziende : Il maxi decreto unico su Quota 100 e reddito di cittadinanza è già stato firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e adesso si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e il successivo avvio dell'iter parlamentare per la conversione in legge che dovrebbe iniziare in Senato. Uscite ad aprile per i privati Nelle prossime ore, infatti, il cosiddetto decretone dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entro 60 ...

Pensioni : su Q100 - APE e sull'Opzione Donna c'è la firma di Mattarella : Arriva finalmente la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul cosiddetto "decretone", ovvero il DL recentemente approvato dal Governo giallo-verde e contenente gli interventi di riforma del settore previdenziale e del welfare. Il passaggio era molto atteso dai lavoratori perché dopo la bollinatura da parte della Ragioneria dello Stato rappresentava un procedimento indispensabile per poter garantire che le novità potessero ...

Pensioni flessibili : la Q100 è conveniente dopo un ventennio : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 28 gennaio 2019 vedono emergere nuove stime su come determinare la convenienza del pensionamento tramite la quota 100. La scelta individuale e volontaria dei lavoratori si trova infatti a confrontarsi con un assegno più basso rispetto a quello ordinario, sebbene verrà percepito per un periodo più lungo. Nel frattempo proseguono le proteste di coloro che si trovano esclusi o non sufficientemente supportati ...

Pensioni Q100 - APE e Opzione donna - Di Maio annuncia : 'Decreto bollinato' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 26 gennaio 2019 vedono emergere nuove dichiarazioni dal Governo in merito alla bollinatura del "decretone" da parte della Ragioneria dello Stato. Nel frattempo dall'opposizione si punta il dito contro l'esclusione degli italiani all'estero dalla quota 100 e dal reddito di cittadinanza. Mentre dalle pieghe del provvedimento emerge un interessante dettaglio riguardo la maturazione del diritto alla pensione ...

Pensioni : Q100 e Rdc - la Ragioneria dello Stato dice sì al decretone : "Ci sono stati affinamenti nel testo ma nel merito, non riguardano problemi di Ragioneria", è questo il commento rilasciato dal ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria dopo l'approvazione del maxi decreto contenente Quota 100 e reddito di cittadinanza da parte della Ragioneria generale dello Stato. La Ragioneria approva il maxi decreto Dopo la bollinatura, infatti, si attende la firma da parte del presidente della Repubblica Sergio ...

Pensioni : Q100 e rdc - gli interventi del maxi decreto peseranno 48 mld fino al 2028 : Si attende ancora la bollinatura del decreto da parte della Ragionieria generale dello Stato e la successiva firma del Presidente della Repubblica. Intanto, emergono nuovi particolari sui costi che comporteranno le misure in materia previdenziale come Quota 100 e reddito di cittadinanza. Quota 100 costerà 3,7 miliardi per il primo anno Come riportato dal quotidiano economico "Il Sole 24 ore", infatti, nel 2019 il meccanismo di Quota 100 ...

Pensioni Q100 e Reddito di Cittadinanza : decreto legge potrebbe essere pronto entro oggi : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 24 gennaio 2019 vedono arrivare un'importante agenzia di stampa in merito al decreto legge sul pacchetto Pensioni e sul Reddito di Cittadinanza. Il provvedimento potrebbe infatti ricevere oggi il via libera della RdS ed essere quindi firmato dal Presidente della Repubblica. Nel frattempo il Premier Conte ribadisce la sostenibilità della quota 100, mentre dall'opposizione prosegue il pressing sui ...

Pensioni anticipate Q100 e RdC : per il Governo mettono 'in sicurezza i deboli' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 23 gennaio 2019 vedono arrivare nuove dichiarazioni dal Governo in merito alle uscite anticipate tramite la quota 100 e al reddito di cittadinanza. Le due riforme della previdenza e del welfare sarebbero infatti considerate come efficaci misure protettive contro l'eventualità di una recessione. Nel frattempo emergono anche nuove interessanti dichiarazioni in merito alla possibilità di estendere il riscatto ...

Riforma Pensioni 2019 - Bongiorno su Q100 : 'Sarà una svolta' : Le ultime novità sulle pensioni ad oggi 22 gennaio 2019 vedono arrivare nuove dichiarazioni da parte del Governo in merito alla Quota 100 ed al reddito di cittadinanza, considerate due misure fondamentali non solo per la concretizzazione del contratto di Governo ma anche per gli effetti positivi in favore dei cittadini. Una posizione che resta però lontana da quella dell'opposizione, la quale punta il dito contro le politiche di breve termine. ...

Pensioni : Q100 - il decreto riguarda anche coloro che oggi hanno 57 anni : Il maxi decreto unico su Quota 100 e reddito di cittadinanza è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale per l'entrata in vigore delle nuove misure in materia previdenziale. Come ormai noto, il nuovo canale di uscita riguarderà circa 290 mila lavoratori nel primo anno di applicazione; un numero che potrebbe raggiungere le 700 mila unità nel prossimo triennio. Quota 100 in via sperimentale La ...

Pensioni - Di Maio su Banca d'Italia : parla di recessione dopo reddito e Q100 : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 21 gennaio 2019 vedono arrivare nuovi commenti sulla quota 100 e sul reddito di cittadinanza da parte del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, dopo il rapporto di Banca d'Italia sul rischio di un ritorno in recessione della nostra economia. Nel frattempo dall'opposizione proseguono le forti critiche ai provvedimenti avviati con il "decretone", in particolar modo per quanto concerne la vicenda dei lavoratori ...

Pensioni - Q100 approvata dal Cdm - Salvini : 'L'obiettivo è quota 41' : Il maxi decreto su reddito di cittadinanza e quota 100 è stato finalmente approvato dal Consiglio dei ministri dopo l'ultimo vertice durato poco più di un ora fra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier di Lega e Movimento 5 Stelle Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Particolare soddisfazione è arrivata dallo stesso segretario federale della Lega che ha parlato di una quota 100 in via sperimentale per dare spazio all'obiettivo ...