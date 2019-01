Patto Trasversale per la Scienza | firmano due Premi Nobel

L'IRCCS CROB ADERISCE AL Patto Trasversale PER LA SCIENZA : " L'IRCCS CROB ha aderito con ferma convinzione al PATTO TRASVERSALE per la SCIENZA " commenta il direttore generale Irccs CROB Giovanni Battista Bochicchio "riteniamo che oggi sia quanto mai ...

Patto Trasversale per la scienza - cosa prevede : "Rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche italiane, affinché sottoscrivano il seguente ' Patto trasversale per la scienza ' e s'impegnino formalmente a rispettarlo, nel riconoscimento che il ...

Vaccini - Grillo e Renzi firmano il Patto Trasversale per la Scienza promosso da Burioni : 2, Nessuna forza politica italiana si presta a sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudo Scienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica come il negazionismo dell'...

Il Patto Trasversale per la scienza - che mette d'accordo Grillo e Renzi : ... affinché sottoscrivano il seguente Patto trasversale per la scienza e s'impegnino formalmente a rispettarlo, nel riconoscimento che il progresso della scienza è un valore universale dell'umanità, ...

Ex Ilva - Unicef ‘adotta’ i bimbi di Taranto : “Simbolo dei diritti violati dell’infanzia. Patto Trasversale per non lasciarli soli” : Trascinata dalla necessità di risolvere il problema dell’occupazione e superare la crisi che stava prosciugando le casse del gruppo, la politica ha dimenticato i bambini dei quartieri Tamburi, Paolo VI e via così, fino all’altro capo della città. “Ma ora che il lavoro lo abbiamo sistemato, tocca a loro. Il caso Taranto non è chiuso”, denuncia l’Unicef che ha scelto il capoluogo jonico per chiudere le celebrazioni ...