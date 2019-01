Parte da Palermo il tour dei Good Falafel

quotidianodiragusa

: 7 fermi a Palermo da parte #SquadraMobile e @Carabinieri nei confronti partecipanti alla 'commissione provinciale d… - poliziadistato : 7 fermi a Palermo da parte #SquadraMobile e @Carabinieri nei confronti partecipanti alla 'commissione provinciale d… - Antonio_Tajani : Amici,oggi giornata dedicata alla Sicilia .Si parte alla volta di Catania e poi si va a Palermo .Il Sud è una priorità! - CarcioneSposi : Direttamente da Palermo... I #numero1 Giovanni Elisabetta fanno parte della IV Edizione I Nostri Sposi 2018!!! Ri… -

(Di martedì 29 gennaio 2019)daildei, la band palermitana presenta il suo primo Lp intitolato"You on the other hand"