Pallanuoto | Europa Cup 2019 | Italia-Montenegro 11-10 Sandro Campagna | “Reazione da

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : Italia-Montenegro 11-10. Il Settebello rimonta e vince nel finale - ipotecato il primo posto : A Palermo l’Italia batte il Montenegro per 11-10 nella quarta giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto al termine di una partita difficilissima e combattutissima, nella quale gli azzurri si sono trovati anche sotto di tre reti prima della rimonta e della volata finale, che proietta il Settebello al primo posto nel girone con due punti di vantaggio proprio sui balcanici e la possibilità di chiudere i conti nell’ultima partita in ...

LIVE Italia-Montenegro 11-10 Pallanuoto - Europa Cup 2019 in DIRETTA : Settebello strepitoso - vittoria e prima piazza nel girone : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei gironi preliminari dell’Europa Cup 2019 di pallanuoto maschile: la Nazionale italiana scende in acqua a Palermo alle 19 per affrontare il Montenegro in un match fondamentale per la prima piazza nel raggruppamento. Agli azzurri guidati da Sandro Campagna serve infatti una vittoria convincente (e nei tempi regolamentari) per poter ribaltare il risultato dell’andata in ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : stasera Italia-Montenegro. Michael Bodegas : “Il Settebello ha voglia di vincere” : Finalmente Michael Bodegas! Il Settebello ritrova il centroboa, rientrato dopo un noioso infortunio al collo che l’ha tenuto fuori dai primi impegni stagionali della Nazionale, che non gioca con la calottina della formazione di Sandro Campagna addirittura dagli sfortunati Europei di Barcellona. A poche ore dalla sfida col Montenegro, l’azzurro ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Bodegas ha affermato: “Sono molto contento di ...

Italia-Montenegro oggi (29 gennaio) - Europa Cup Pallanuoto 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Serve una vittoria nei tempi regolamentari per ribaltare l’andamento della classifica: l’Italia ospita a Palermo il Montenegro, oggi, nella quarta giornata dell’Europa Cup di pallanuoto. Vincere per dimenticare la sconfitta ai rigori arrivata nel 2018 in trasferta. La squadra di Sandro Campagna va a caccia del colpaccio: andiamo a scoprire l’orario d’inizio e come seguire in TV il match odierno. Europa Cup ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : l’Italia sfida il Montenegro - fondamentale vincere : Torna in acqua il Settebello: nuovo appuntamento per quanto riguarda l’Europa Cup 2019, in programma la quarta giornata con gli azzurri che alla piscina olimpica di Palermo, domani, martedì 29 gennaio (diretta su Rai Sport + HD dalle 18.50), ospitano il Montenegro. fondamentale l’incontro in chiave successo del raggruppamento C: all’andata gli azzurri riuscirono a giocare alla pari, uscendo però sconfitti ai rigori. Una ...

Italia-Montenegro - Europa Cup Pallanuoto 2019 : programma - orario e tv : Il grande giorno è quasi arrivato, il Settebello fa tappa a Palermo: l’Italia della pallanuoto maschile ospita il Montenegro nel match valido per la quarta giornata dell’Europa Cup. All’andata gli azzurri sono stati sconfitti a Podgorica ai tiri di rigore per 11-8 dopo l’8-8 dei tempi regolamentari. Agli azzurri serve la vittoria nei tempi regolamentari per ipotecare il primo posto ed avere un sorteggio più morbido in ...

Pallanuoto - i convocati dell’Italia per la sfida di Europa Cup col Montenegro. Torna Michael Bodegas - sedici azzurri chiamati : Sono sedici gli azzurri chiamati da Sandro Campagna per la sfida del 29 gennaio valida per l’Europa Cup di Pallanuoto contro il Montenegro: a Palermo il Settebello cerca una vittoria nei tempi regolamentari per certificare la qualificazione alla Final Eight di Spalato ed ipotecare il primo posto nel girone. L’Italia anche in questa circostanza potrà schierare soltanto 12 elementi per la squalifica comminata a Vincenzo Renzuto Iodice: ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Italia-Olanda 9-6. Fabio Conti : “Ora bisogna vincere in Francia” : Il Setterosa ha battuto l’Olanda per 9-6 nella quarta giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile: alle azzurre ora mancano tre punti per accedere direttamente alle semifinali della manifestazione, vincendo il raggruppamento. L’Italia si è inoltre ufficialmente candidata ad ospitare la Final Six. Dopo la sirena finale Fabio Conti ha parlato ai microfoni di RAI Sport: “Queste sono partite complicate, ogni allenatore ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Italia-Olanda 9-6. Il primo posto è sempre più vicino : L’Italia batte l’Olanda per 9-6 nella sfida dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile giocata a Trieste ed ipoteca così il primo posto nel girone, che vorrebbe dire accesso diretto alle semifinali. A due turni dal termine Italia a quota 12, con quattro lunghezze di margine sull’Ungheria, vittoriosa oggi in Francia. Italia senza Aiello, bloccata dalla schiena, Conti rinuncia anche a Cergol e butta di nuovo nella mischia ...

LIVE Italia-Olanda Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 in DIRETTA : il Setterosa affronta le Campionesse d’Europa! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto incontro dei gironi preliminari dell’Europa Cup di pallanuoto femminile: a Trieste si affrontano l’Italia e l’Olanda. Sfida importante per la selezione tricolore guidata da Fabio Conti: tre vittorie su tre per le azzurre fino ad ora, il Setterosa con un altro successo potrebbero mettere un piede verso le finali della manifestazione continentale. Nn sarà facile, di fronte ...

Italia-Olanda - Europa Cup Pallanuoto femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Sono state chiamate dal CT Fabio Conti 15 ragazze per la sfida che vedrà il Setterosa impegnato oggi, martedì 15 gennaio, alle ore 20.00 a Trieste contro l’Olanda, nell’incontro valido per la quarta giornata dell’Europa Cup di pallanuoto femminile. La partita odierna sarà visibile in diretta tv su RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale ...