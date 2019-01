Oroscopo di febbraio dei secondi sei segni | bene il Capricorno | i Pesci pensano alle nozze

Oroscopo 1° febbraio : Gemelli in forma - Leone riflessivo - Scorpione teso : febbraio sta ormai per arrivare e sarà un mese importante per il Cancro e per la Vergine. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali di venerdì 1° febbraio, su amore, lavoro e salute. Da Ariete a Vergine Ariete: gennaio non è stato un mese tranquillo per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Il primo di febbraio però entrerete in una nuova ottica, in cui tutto vi sembrerà molto più tranquillo. State recuperando la vostra ...

Oroscopo Leone - febbraio : soddisfazioni lavorative per il segno : Il mese di febbraio è alle porte e puntuali arrivano le previsioni astrologiche che riguardano il lavoro, l'amore e la salute di tutti i nati sotto il segno del Leone. Di seguito le previsioni con consigli utili per affrontare al meglio i 28 giorni del secondo mese dell'anno. Il Leone ha iniziato il 2019 alla grande, non è mancata l'energia e la vitalità. Questo grazie anche a diversi pianeti favorevoli quali Venere, Marte e Giove. Con questi ...

Oroscopo Vergine - febbraio : ripresa in campo sentimentale : Il secondo mese dell'anno sta per iniziare. Quali saranno le previsioni astrologiche riguardanti febbraio 2019? Di seguito, le stelle per i nati Vergine con salute, lavoro e amore. Il mese di gennaio per i nati Vergine non è stato semplice a livello sentimentale, non sono infatti mancate delle contraddizioni anche a causa di problemi lavorativi. In campo salutare gli strapazzi delle feste hanno creato qualche problema, difficili da gestire. ...

Oroscopo Bilancia - febbraio : recupero per il lavoro : In arrivo il mese più corto dell'anno. Quali saranno le previsioni di febbraio per tutti i nati sotto il segno della Bilancia? Di seguito, ecco le stelle con lavoro, amore e salute del settimo segno zodiacale. Il mese di gennaio è stato particolarmente agitato sotto l'aspetto professionale, non sono mancati contrasti che hanno generato momenti di insoddisfazione per il segno. A causa anche di Saturno nervoso, non è stato semplice portare avanti ...

Oroscopo di febbraio dei primi sei segni : complicazioni per il Cancro e per la Vergine : Mancano ormai pochissimi giorni all'inizio di febbraio 2019, è quindi già il momento per dare un'occhiata all'Oroscopo del nuovo mese: in particolare in questa sede ci soffermeremo sui primi sei segni zodiacali, vale a dire quelli compresi fra l'Ariete e la Vergine. Vediamo maggiori dettagli. L'Oroscopo di febbraio da Ariete a Gemelli Ariete: occorre lucidità in particolare nei primi quindici giorni del mese. Notoriamente gli errori si pagano e ...

Oroscopo 8 febbraio : amore a gonfie vele per lo Scorpione : In questo venerdì 8 febbraio 2019 troviamo la Luna transitare dapprima nel segno dei Pesci per poi spostarsi alle 16:00 verso il segno dell'Ariete. Plutone, Saturno e Venere in Capricorno. Marte ed Urano retrogrado in Ariete. Giove in Sagittario e Nettuno in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Cancro top Ariete: pur con la Luna nel loro segno dal pomeriggio, la giornata potrebbe risultare parecchio nervosa per i nativi. Poco ...

Oroscopo febbraio : mese di riscossa per Cancro - Bilancia e Leone - Acquario in crisi : Cosa porterà di interessante il nuovo mese? A dare una risposta, sperando possa essere quanto più esatta possibile, l'Oroscopo di febbraio. Ad essere sottoposti alla valutazione approfondita da parte dell'Astrologia, tutti i dodici segni dello zodiaco. Ad avere un pronostico ottimale, volendo in questo caso fare una prima valutazione generale, saranno soprattutto quelli del Cancro, del Leone e della Bilancia. Questi tre simboli astrali avranno ...

Oroscopo di febbraio per Ariete - Toro e Gemelli : problemi di salute legati al freddo : Con l'inizio di un nuovo mese, tutti i segni dello Zodiaco devono fare i conti con nuove congiunture astrali e nuovi posizionamenti dei pianeti, che hanno una certa influenza sul nostro comportamento e sulla nostra vita in senso lato. Cosa devono aspettarsi dal mese di febbraio Ariete, Toro e Gemelli? Che tipo di cambiamenti dovranno adottare nel mese di febbraio per fronteggiare le varie problematiche della vita? Ariete, fate attenzione a non ...

Febbraio - Oroscopo Paolo Fox : le previsioni del mese prossimo : oroscopo Febbraio 2019 di Paolo Fox: previsioni astrologiche del mese, segno per segno Mancano solo pochi giorni all’arrivo del mese di Febbraio, del quale le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox le ha anticipate sull’ultimo numero di DiPiùTv: sulla rivista sono infatti disponibili le sue previsioni dello zodiaco di tutti i giorni compresi tra il 26 gennaio e l’1 Febbraio, ma per ciascuno dei 12 segni zodiacali Paolo Fox ha ...

Oroscopo del 7 febbraio : giornata positiva per Pesci e Cancro : Giovedì 7 febbraio la Luna e Nettuno saranno nel segno dei Pesci, Urano e Marte in Ariete. Venere, Plutone e Saturno saranno in Capricorno, Giove in Sagittario e il Nodo Lunare in Cancro nella nona casa. Di seguito le previsioni per i 12 segni zodiacali. Ariete testardo Ariete: giovedì vedrà i nativi essere poco concilianti con partner e famiglia d'origine, prediligendo un atteggiamento cocciuto e testardo. Toro: giornata da stand-by. Gli ...

Oroscopo 3 febbraio : passione per Gemelli - tradimenti per Sagittario : Lo zodiaco di domenica 3 febbraio prevede una giornata con un alto tasso erotico per i Gemelli, mentre ci saranno delle discussioni all'orizzonte per la Bilancia e dei tradimenti per il Sagittario. Meglio la Vergine e il Cancro. Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: sarà una domenica di relax, di soddisfazione e di equilibrio con il partner. Anche se leggermente "piantagrane" il lavoro non sarà particolarmente determinante per il vostro ...

Oroscopo Toro - febbraio : mese speciale per l'amore : In arrivo il mese di febbraio. Leggiamo le previsioni astrologiche che riguardano il segno del Toro con l'Oroscopo sul lavoro, amore e salute per il periodo compreso tra l'1 ed il 28 febbraio. Di seguito, consigli per affrontare bene il secondo mese del 2019. L'inizio dell'anno per il segno del Toro è stato positivo, con molti pianeti in ottimo aspetto, avete vissuto un buon momento di recupero. In campo sentimentale il cielo è stato ideale per ...

Oroscopo Cancro - febbraio : tensioni amorose per il segno : In arrivo il mese di febbraio. Quali sono le previsioni del secondo mese dell'anno? Scopriamo le stelle, con l'Oroscopo su lavoro, amore e salute per tutti i nati sotto il segno del Cancro. A gennaio tutti i nati Cancro hanno vissuto dei momenti complessi da gestire, soprattutto in campo sentimentale; questo ha causato tensioni e agitazioni che si sono riversate sul lato salutare. Per quanto riguarda il campo professionale, non sono mancate ...

Oroscopo Gemelli - febbraio : ripresa nel lavoro : Il mese più corto dell'anno sta per cominciare. Quali sono le previsioni astrologiche di febbraio per tutti i nati sotto il segno dei Gemelli? Di seguito lavoro, amore e salute per quanto riguarda il periodo compreso tra il primo e il 28 febbraio 2019. Presenti anche consigli e modi per affrontare al meglio il nuovo periodo dell'anno. A gennaio per i nati Gemelli ci sono state delle complicazioni riguardanti il lato sentimentale. Vi siete ...