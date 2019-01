Ordinary Girls | cioè che cosa vuol dire essere una donna di quasi 30 anni

vanityfair

: RT @MaraVitali: Manca pochissimo a mercoledì! Vi aspettiamo da @openmilano per il lancio di Ordinary Girls di @Storytel_it con @e_emariani… - openmilano : RT @MaraVitali: Manca pochissimo a mercoledì! Vi aspettiamo da @openmilano per il lancio di Ordinary Girls di @Storytel_it con @e_emariani… - Anninaold : RT @MaraVitali: Manca pochissimo a mercoledì! Vi aspettiamo da @openmilano per il lancio di Ordinary Girls di @Storytel_it con @e_emariani… - florenciafacose : RT @MaraVitali: Manca pochissimo a mercoledì! Vi aspettiamo da @openmilano per il lancio di Ordinary Girls di @Storytel_it con @e_emariani… -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Durante quest’ultimo Natale, per la prima volta, mia nonna ha smesso di chiedermi: «Quando te lo trovi un fidanzato?». Non che ci avesse rinunciato (quello giammai: ancora prova a ricongiungere i miei genitori separati ormai da più di 20, e se non è persistenza questa). No, la questione era diversa: ormai sono grande, ho portato in famiglia un paio di fidanzati, per poi eliminarli di scena dopo che tutti se n’erano affezionati. Quindi, raggiunta questa consapevolezza a80, mia nonna ha deciso che fosse ora di aggiornare le sue battute da interrogatorio quotidiano. E così «Quando ti trovi un fidanzato» è diventato «Il prossimo sceglilo meglio».Ho 28, vivo in una grande città, faccio un lavoro che mi piace, ho due coinquiline e nessuna relazione stabile. Ormai, sono arrivata a quel fantomatico momento della vita in cui tutti mi guardano con gli occhi a fessura, ...