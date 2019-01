Ora o mai più | Scialpi contro il programma | “Ornella Vanoni mummia | ritirati”

Ora o mai più : Shalpy insulta Ornella Vanoni e critica la Rettore : Shalpy dopo Ora o mai più attacca pesantemente Ornella Vanoni Nella seconda puntata di Sabato scorso di Ora o mai più ci sono state tantissime polemiche. E una di queste ha coinvolto Ornella Vanoni e Shalpy. Cosa è successo tra loro? In pratica l’artista ha criticato il look di quest’ultimo e ha attaccato anche Minghi. Critiche che hanno scatenato polemiche infinite sui social, e non solo. Ma non è finita qua perchè Shalpy è tornato ...

Ora o mai più - il retroscena in Rai : Amadeus contro Maria De Filippi per colpa di Alberto Angela? : Ora o mai più è la trasmissione di Amadeus in onda il sabato sera su Rai1 e sta sfidando la corazzata più corazzata della televisione italiana, C'è posta per te . Ovviamente vince Maria De Filippi , ...

DIETRO LE QUINTE/ "Ecco perché gli Usa appoggiano ancOra Salvini e Di Maio" : Caos migranti, Salvini a processo, il monito di Draghi sul debito: il governo gialloverde è isolato in Europa, ma ha il sostegno degli Usa

Decretone - Di Maio : “Prima erogazione reddito il 27 aprile. Prossima settimana al via il sito internet”. Il testo Ora al Senato : Dopo la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, da oggi, 29 gennaio, il Decretone che introduce reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione entra in vigore. Il testo è stato formalmente trasmesso al Senato: ora sarà compito dei parlamentari di Palazzo Madama mettersi al lavoro, perché dovrà essere convertito in legge entro metà marzo. Intanto lunedì sera, ospite di Quarta ...

I Retroscena di Blogo : Ora o mai più ed il perchè è finito al sabato sera : Ora o mai più va in onda il sabato sera su Rai1 e sta sfidando la corazzata più corazzata della televisione italiana, quel C'è posta per te che porta a casa dati di ascolto attorno al 30% di share. Una missione davvero impossibile quella del programma condotto da Amadeus che dopo la prima puntata al 18% di share, nell'ultima emissione è sceso al 15%.Uno spettacolo musicale che ha riportato il varietà classico nel sabato sera della rete ...

Di Maio : stop a legge Fornero? "OnOrato" : 0.36 "Prima di entrare in Parlamento ho fatto il cameriere, il muratore,lo steward allo stadio San Paolo, è vero.Ma quelli prima di me, Poletti e Fornero, che hanno lavorato in grandi Università e grandi cooperative, hanno messo la loro firma su leggi che io nemmeno terrei sulla mia scrivania". Lo scrive il vicepremier Luigi Di Maio, su Facebook, al termine del suo intervento a "Quarta Repubblica", su Rete 4. "Grazie a tutti voi per avermi ...

iPhone prodotto in USA? Mai - si lavOra “solo” per 8 ore : iPhone, e i prodotti Apple in generale, non saranno mai prodotti negli Stati Uniti e il motivo si potrebbe ricondurre ai lavoratori americani che lavorano “solo” 8 ore al giorno. Qualcosa di inconcepibile per un’azienda che ha i volumi di produzione dell’azienda di Cupertino.È quanto emerge da un articolo pubblicato dal New York Times che lascia l’amaro in bocca, per non dire inorriditi, dalla spiegazione fornita. ...

Ora o Mai più : Vanoni e Rettore offendono il 'Trottolino amoroso' di Amedeo Minghi : Ora o Mai più è il programma condotto da Amadeus e giunto ormai alla seconda stagione. Nello show dedicato alla musica viene data al possibilità ad alcuni cantanti finiti nel dimenticatoio di rimettersi in gioco. Nell'ultima puntata di sabato 26 gennaio, Ornella Vanoni e Donatella Rettore hanno criticato pesantemente Amedeo Minghi per il testo della canzone Vattene Amore. Le due donne parte intengrante della giuria dopo una presunta lite ...

Ora o mai più - la vendetta di Ornella Vanoni su Amadeo Minghi : "Trottolino amoroso è una canzone per bambini" : Nell'ultima puntata di Ora o Mai Più è ancora scontro per fatti del passato. Questa volta è toccato a Ornella Vanoni e Amedeo Minghi. La cantante, nota per dire sempre ciò che pensa, ha attaccato Minghi dicendo: "Trottolino amoroso è una canzone per bambini". L'astio di Ornella sarebbe attribuibile

Ora o mai più - la vendetta di Ornella Vanoni su Amadeo Minghi : 'Trottolino amoroso è una canzone per bambini' : Nell'ultima puntata di Ora o Mai Più è ancora scontro per fatti del passato. Questa volta è toccato a Ornella Vanoni e Amedeo Minghi . La cantante, nota per dire sempre ciò che pensa, ha attaccato ...

Bambino morto a Cardito - migliOra la sorellina. I medici : "Mai visto nulla di simile" : Proseguono le indagini sul Bambino di 7 anni morto in un appartamento a Cardito , in provincia di Napoli . All'alba di oggi la Procura della Repubblica di Napoli ha emesso un provvedimento di fermo ...

Ora o mai più - perché il programma di Amadeus meriterebbe di vincere la prima serata del sabato : Ci sono episodi di comicità portati così all’estremo che invece di innescare il riso, portano un velo di tristezza. Albert Thibaudet direbbe che hanno che a che vedere con una sorta di “grottesco triste”. Televisivamente parlando, gli esempi non mancano: l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, per esempio, ha stiracchiato così tanto il modello originale da risultare grottesca in modo forzato, artefatto. Triste, ...

Decreto reddito e quota 100 - Mattarella firma. Di Maio : Ora taglio a pensioni sindacalisti : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha firmato ed emanato il cosiddetto 'Decretone' contenente le misure sul reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni. DI Maio - Intanto il ...

Wanda Nara : "Marotta mi piace. FinOra mai parlato di cifre" : Un incontro tra Wanda Nara e Marotta c'è stato. Ad ammetterlo su Canale 5 a Tiki Taka, programma di cui è ospite fissa, è proprio la moglie e agente di Mauro Icardi: "Abbiamo un dirigente sincero, che ...