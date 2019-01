Opel Corsa 120th Anniversary | la serie speciale festeggia 120 anni di storia FOTO

Peugeot 208 e Opel Corsa fra le dieci auto più attese del 2019 : Grande movimento nel mercato delle automobili, in particolare nel segmento B, con diversi lanci di vetture vendutissime. Non mancano suv, auto elettriche e perfino ammiraglie, ma se dovessimo individuare una reginetta per il 2019, l'attesa è tutta per l'ottava generazione della Volkswagen Golf. Scopriamo insieme le dieci principali novità del settore automotive per il 2019.