Omicidio Marco Vannini | in appello pena ridotta da 14 a 5 anni per Ciontoli I familiari

(Di martedì 29 gennaio 2019) Da 14 a 5di carcere. In secondo grado è stata più che dimezzata laper Antonio, condannato per la morte di, il 21enne deceduto il 18 maggio del 2015, a Ladispoli nei pressi di Roma. Una dinamica da sempre molto controversa quella che ha portato alla morte del ragazzo, colpito da un colpo di pistola sparato in circostanze mai del tutto chiarite da, militare di carriera (è un sottufficiale della Marina militare) e padre di Martina, fidanzata del giovane. Per i giudici della corte d’si è trattato di uncolposo e non dipreterintenzionale, come stabilito nella sentenza di condanna di primo grado. Confermata ladi treciascuno per il resto della famiglia(la moglie Maria Pezzillo, i figli Martina e Federico) con l’accusa dicolposo. Il pg Vincenzo Saveriano aveva chiesto la condanna per tutti a ...