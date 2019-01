Nuovo aggiornamento Call of Duty Black Ops 4 al 29 gennaio | le modifiche al titolo da

Rilasciato Nuovo aggiornamento firmware per Surface Go LTE e Surface Laptop 2 : Microsoft ha Rilasciato di recente un nuovo aggiornamento firmware per il Surface Laptop 2 e la versione LTE Advanced del Surface Go introducendo svariati miglioramenti. Vale la pena sottolineare che, tra le correzioni di bug, troviamo il fix del malfunzionamento occasionale riguardante il tasto della Surface Pen che interessava alcuni utenti dopo l’aggiornamento di Windows 10 ad October 2018 Update. Changelog Surface Go LTE Surface Pen ...

Il Nuovo aggiornamento di FIFA 19 interviene a modificare le finalizzazioni a tempo e i tiri di precisione : Come segnala Eurogamer.net, EA Sports ha distribuito una patch significativa per FIFA 19 che apporta alcune modifiche chiave ai tiri.Il title update 7, ora disponibile per PC e presto disponibile per PlayStation 4 e Xbox One, nerfa le finalizzazioni a tempo e i tiri di precisione, entrambi ritenuti troppo efficaci da quando FIFA 19 è uscito a settembre 2018.Le finalizzazioni a tempo di FIFA 19 prevedono la doppia pressione del tasto del tiro, la ...

Il Nuovo aggiornamento di World of Warcraft introduce un nuovo raid e nuove meccaniche per i dungeon : Blizzard ha rilasciato un nuovo aggiornamento per World of Warcraft: Battle for Azeroth, si tratta della prima patch del 2019 ed introduce un nuovo raid e nuove meccaniche per i dungeon.Come riporta Polygon, è infatti disponibili il nuovo raid Battle for Dazar'alor che sembra essere uno dei raid più particolari dell'intera storia del gioco, ogni fazione dovrà infatti completare diversi obiettivi ed infine sconfiggere tutti i boss. Se siete il ...

Fifa 19 Patch 1.08 – Title Update 7 : Nuovo aggiornamento disponibile su PC. Ecco tutte le novità! : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 22 gennaio per la versione PC ed arriverà presto (probabilmente la prossima settimana) anche su Ps4 ed Xbox

HITMAN 2 : Il Nuovo aggiornamento porta l’Agente 47 in Giappone : IO Interactive ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per HITMAN 2 su PC, PS4 e Xbox One, il quale porta l’Agente 47 al Festival d’Inverno in Giappone, per la precisione nella località di Hokkaido. HITMAN 2: Agente 47 vola in Giappone L’aggiornamento introduce lo Snow Master Challenge Pack, una serie di missioni speciali nelle quali avrete la possibilità di sbloccare differenti elementi di ...

Samsung Gear S3 riceve un Nuovo aggiornamento che introduce diverse novità : Samsung Gear S3 sta ricevendo un nuovo aggiornamento negli USA che introduce tante novità e migliorie. L'articolo Samsung Gear S3 riceve un nuovo aggiornamento che introduce diverse novità proviene da TuttoAndroid.

Il Nuovo aggiornamento di Halo : The Master Chief Collection introduce un sistema di mira "moderno" : Halo: The Master Chief Collection ora ha una "mira moderna".Come riporta Eurogamer.net, Questa feature è stata aggiunta al gioco come parte dell'aggiornamento di gennaio dopo che alcuni giocatori si erano lamentati dell'accelerazione della mira nella raccolta per Xbox One.La nuova opzione di mira moderna, che è abilitata di default, usa valori che sono più simili a quelli di Halo 2 Anniversary e Halo 4 rispetto ai vecchi giochi di Halo.Read ...

Un Nuovo aggiornamento introduce in Magic : The Gathering Arena le 273 carte del nuovo set Fedeltà di Ravnica : Con l'aggiornamento del 17 gennaio, vengono aggiunte su Magic: The Gathering Arena le 273 carte del nuovo set Fedeltà di Ravnica. Dopo le prime cinque gilde presentate nell'espansione precedente, Gilde di Ravnica, le altre cinque vengono introdotte nel videogioco con Fedeltà di Ravnica: Azorius, Rakdos, Gruul, Simic e Orzhov. L'update comprende anche una feature attesissima dai giocatori di tutto il mondo: si tratta di "Duplicate Protection", ...

Gran Turismo Sport : è arrivato un Nuovo aggiornamento che introduce molte novità : Il tanto atteso aggiornamento di gennaio di Gran Turismo Sport (che Gearnuke prontamente segnala) è finalmente arrivato e introduce corpose novità: da oggi sono infatti disponibili 8 nuove auto, un nuovo evento della Lega GT, la reintroduzione di un circuito e una serie di round aggiuntivi. Scopriamo insieme tutto ciò che vi attende nella versione 1.32 del titolo Poliphony Digital.Partiamo, anzitutto, dalle nuove auto che potrete ...

Il Nuovo aggiornamento di Forza Horizon 4 rimuove le emote Carlton e Floss : Tutti voi ricorderete sicuramente lo sciame di citazioni in tribunale da parte di molti esponenti dello spettacolo americano ai danni di Fortnite. Se non sapete di cosa parliamo vi basti sapere che alcuni personaggi famosi hanno accusato la Epic Games di aver rubato le loro opere (per la precisione balletti usati nei loro spettacoli) ed averle inserite in Fortnite. Come riporta VG247, sembra che Microsoft voglia evitare situazioni simili ed ...

Nuovo aggiornamento Battlefield 5 in arrivo il 17 gennaio - i dettagli : La marcia videoludica di Battlefiled 5 è ben lontana dall'essere terminata. Il Nuovo capitolo della saga sparatutto in prima persona curata da DICE e prodotta da Electronic Arts prosegue infatti nel proprio cammino, e si appresta proprio nei prossimi giorni a sfornare un Nuovo grande aggiornamento che apporterà al titolo numerose nuove feature. Si tratta del secondo step di aggiornamenti pianificati per Battlefield 5, che aggiungeranno al ...

Surface Laptop : disponibile Nuovo aggiornamento firmware : E’ da pochissimo disponibile al download un nuovo aggiornamento firmware relativo al mese di gennaio 2019 per i possessori di Surface Laptop e Surface Laptop 2. Ecco le novità relative a Surface Laptop: Intel(R) HD Graphics 620 24.20.100.6293 – Improves system stability. Intel(R) Smart Sound Technology (Intel® SST) OED 9.21.00.3755 – Improves Audio in Pandora application. Detection Verification 01.00.120.00 – Enables Intel SST detection ...

