Notte rosa | a tavola la tradizione Ammessi nei menù solo piatti tipici

Online il nuovo video di Jenny è pazza di Vasco Rossi in motion graphic - il male di vivere nei disegni di Rosanna MezzaNotte : Con il nuovo video di Jenny è pazza di Vasco Rossi in motion graphic continuano le celebrazioni del primo album del rocker, Ma cosa vuoi che sia una canzone..., appena ripubblicato in vinile e già al secondo posto dei più venduti in Italia. Lunedì 17 dicembre il sito Repubblica.it ha pubblicato in anteprima il videoclip inedito di Jenny è pazza, una sorta di cortometraggio della durata di sette minuti, realizzato in motion graphic con i ...