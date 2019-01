Non passa l’emendamento sul rinvio dell’ aggiornamento delle Gae al 2020

scuolainforma

(Di martedì 29 gennaio 2019) Nell’ambito del decreto semplificazioni si è tenuta ieri la votazione di alcuni emendamenti in Senato. In discussione, oltre al vincolo quinquennale di permanenza sullo stesso posto, c’era anche l’triennaleGae che si voleva rinviare di un anno. Tra gli altri che riguardavano sempre la scuola comparivano quelli finalizzati al reperimento di nuove risorse finalizzate al fondo di funzionamento di cui all’articolo 1, comma 601 della legge n. 296 del 2006, e al semi esonero del personale frequentante il corso di formazione dirigenziale e tirocinio e altre misure che non hanno superato l’esame dell’aula.Avevamo dato ieri la notizia che il Senato ha bocciato l’emendamento sul vincolo quinquennale.Gae si aggiornano nel 2019Erano state le Commissioni Riunite ad introdurre il comma 2-octies a precisare l’ambito di ...