Non mentire - fiction Canale 5 : conferenza stampa in diretta : Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione di Non mentire, la fiction in onda su Canale 5 dal prossimo 17 febbraio in prima serata. Blogo è presente e seguirà l'incontro in tempo reale. Presenti i protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano, l'intero cast (Fiorenza Pieri, Paolo Briguglia, Claudia Potenza, Duccio Camerini, Simone Colombari, Riccardo De Rinaldis Santorelli, Valentina Carnelutti e la partecipazione di ...

Non mentire : trama - cast e puntate della fiction. Quando inizia : Non mentire: trama, cast e puntate della fiction. Quando inizia Manca poco alla messa in onda di Non mentire. La miniserie televisiva diretta da Gianluca Maria Tavarelli andrà in onda a breve su Canale 5. Reduce dal grande successo di Liberi di scegliere, Alessandro Preziosi sarà protagonista della fiction insieme a Greta Scarano. Non mentire è un remake della famosa serie televisiva inglese Liar- l’amore bugiardo. Poche modifiche ...

Non mentire - fiction con Alessandro Preziosi : trama e quando va in onda : Di cosa parla Non mentire, la nuova fiction di Canale 5 con Alessandro Preziosi e Greta Scarano Partirà domenica 17 febbraio la nuova fiction di Canale 5 dal titolo Non mentire. Protagonisti della miniserie Alessandro Preziosi e Greta Scarano, che recitano per la prima volta insieme. La serie, composta da tre puntate, è un remake […] L'articolo Non mentire, fiction con Alessandro Preziosi: trama e quando va in onda proviene da Gossip e Tv.

Non mentire prende il posto di Rosy Abate 2? Cambia la programmazione Mediaset di febbraio : Cambia la programmazione Mediaset di febbraio e non solo in vista dell'arrivo del Festival di Sanremo ma anche per gli ascolti che continuano a non decollare da nessun fronte. Canale 5 ha iniziato a mandare in onda i primi promo di Non Mentire confermando di fatto la messa in onda che dovrebbe avvenire già da febbraio prendendo, di fatto, il posto che era destinato a Rosy Abate 2. Già nei mesi scorsi vi abbiamo parlato della nuova serie che ...

Garko torna a parlare : 'Non ho più voglia di smentire la mia omosessualità' : Gabriel Garko racconta a Chi che nella sua vita sono cambiate moltissime cose, sia dal punto di vista lavorativo che affettivo. Il sex symbol racconta che il suo ritiro dalle scene è stato una salvezza per lui, "mi sono finalmente ritrovato e sono tornato più forte di prima". Un allontanamento volontario di qualche mese dunque, un distacco dalla TV che è servito a Garko a ritrovare un po' di serenità. Gabriel Garko smentisce di essere ...

Gabriel Garko : "Sono spaventato dall'amore e Non mi importa del tempo che passa. Io gay? Non ho più voglia di smentire..." : Gabriel Garko è stato intervistato dal settimanale Chi. L'attore torinese ha rilasciato un'intervista a tutto tondo, durante la quale ha affrontato molti argomenti inerenti la propria sfera privata che Garko, nella sua vita, ha sempre protetto dall'eccessiva attenzione mediatica.L'attore, però, non si è mai mostrato sincero come con questa intervista. Garko, che ha terminato la propria relazione con l'attrice Adua Del Vesco, è reduce da ...

Gabriel Garko e l’omosessualità : “Di smentire Non ne ho più voglia. Non ho mai pagato nessuna per essere la mia fidanzata” : “Sono profondamente spaventato dall’amore e, mai come oggi, non so più se è meglio darsi o egoisticamente ricevere e basta. Non mi importa nulla del tempo che passa e l’idea che uno debba sposarsi e fare figli entro una certa età per compiacere una parte della società, mi dispiace, ma non fa per me”. Gabriel Garko si racconta in una lunga intervista al settimanale Chi, in cui parla anche del suo rapporto con ...