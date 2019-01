Nissan Micra - Al volante della 1 0 IG-T e della 1 0 DIG-T

quattroruote

: La #Nissan #Micra ha due nuovi motori tre cilindri da 100 e 117 CV: ecco come vanno >> - quattroruote : La #Nissan #Micra ha due nuovi motori tre cilindri da 100 e 117 CV: ecco come vanno >> - Motori_IO : Nissan Micra Facelift: ecco le novità principali - Investireoggi : Nissan Micra Facelift: ecco le novità principali -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Le due nuove motorizzazioni a benzina sovralimentate a tre cilindri da 1 litro che debuttano nella famigliaanticipano anche quanto accadrà prossimamente nelle file di altri brand dell'Alleanza franco-giapponese. In primis, in casa Renault, dov'è appena stato annunciato limminente arrivonuova generazioneClio. Ma il discorso, poi, potrebbe riguardare anche il gruppo Daimler, poiché derivano dal quattro cilindri turbo di 1.3 litri già adottato da alcune Renault,e Mercedes. Pur essendo frutto dello stesso ceppo, come testimoniano cilindrata nonché alesaggio e corsa, i due motori non sono uguali. Infatti, quello da 117 CV, diversamente da quello da 100 CV, è a iniezione diretta e savvantaggia di tutte le tecnologie dei consanguinei con un cilindro in più.La DIG-T 117 è divertente. Questa unità spinge la nuova versione top di gammafamiglia ...