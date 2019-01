Netflix arriva nelle Storie di Instagram

vanityfair

: RT @infosubmarine: Preparatevi: quest’anno arriva Netflix per socialisti. Si chiama Means TV, e sarà curato dalla cooperativa già responsab… - MatteoFriendzy : RT @infosubmarine: Preparatevi: quest’anno arriva Netflix per socialisti. Si chiama Means TV, e sarà curato dalla cooperativa già responsab… - Maria_11_22_33 : RT @franciungaro: Smartphone e ipad, «cocaina digitale»: la sfida educativa arriva da Davos. Quando hanno chiesto al Ceo di Netflix chi era… - M_L_Grandin : RT @franciungaro: Smartphone e ipad, «cocaina digitale»: la sfida educativa arriva da Davos. Quando hanno chiesto al Ceo di Netflix chi era… -

(Di martedì 29 gennaio 2019) 1) CHE COS'E?2) POSSO GUARDARE(ANCHE) SUL TELEVISORE?3) COME CI SI ISCRIVE? 4) QUANTO COSTA? 5) QUANTO DEVE ESSERE VELOCE LA CONNESSIONE INTERNET?6) POSSO CONDIVIDERE L'ABBONAMENTO CON UN'AMICA/O?7) POSSO ACCEDERE AANCHE IN VACANZA?8) QUANTO COSTA DISDIRE L'ABBONAMENTO?9) A QUANTI E QUALI CONTENUTI SI PUO AVERE ACCESSO? E IN CHE LINGUA SI POSSONO GUARDARE?9) A QUANTI E QUALI CONTENUTI SI PUO AVERE ACCESSO? E IN CHE LINGUA SI POSSONO GUARDARE? 10)HA ANCHE CONTENUTI PER BAMBINI?State rivedendo per la terza volta Lost, siete intrigati da The Crown, non potete fare a meno di Narcos e, da quando avete conosciuto Marie Kondo, vi divertite persino a fare ordine. Dal debutto di You, poi, non riuscite a chiudere una serata senza averne visto una puntata. In poche parole, siete dipendenti da. E pensate che condividere la serie Tv che si sta guardando ...