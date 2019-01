Nestlé lancia il suo nuovo gelato | tutti pronti per il KitKat Drumstick

gqitalia

(Di martedì 29 gennaio 2019) L'estate sembra ancora lontanissima, ma un'epica sfida nel mondo delindustriale sembra già profilarsi all'orizzonte. Dopo la notizia – non ancora ufficialmente confermata – dell'imminente approdo sul mercato italiano dei primi gelati di casa Ferrero, Kinder Bueno Ice Cream in primis, arriva ora la controproposta di Nestlé, che negli Stati Uniti hato il suoSi tratta di un prodotto da frigo ispirato ovviamente al popolarissimo snack, con cono di wafer ealla panna ricoperto di cioccolato e granella di nocciole. Al centro, inoltre, è presente un morbido ripieno di fudge, il tipico dolce anglosassone a base di caramello, zucchero, latte e burro. Pernon si tratta del primo passo nel mondo dei gelati: già in passato erano statiti coni e vaschette spin-off condi panna, ...