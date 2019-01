Nessuna politica concreta sull' immigrazione | solo propaganda

huffingtonpost

(Di martedì 29 gennaio 2019) Questo governo non ha alcunasul tema. La situazione peggiora. Nessuno si permetta di dire che "le cose stanno migliorando", perché oltre a un insulto alla dignità umana, è un'enorme falsità: stanno smantellando la rete di accoglienza nei Comuni con conseguenze gravia convivenza civile ea sicurezza delle nostre comunità, gli sbarchi diminuiscono (come però avveniva già prima di questo governo), ma sono ancora migliaia i morti nel Mediterraneo, e non 23 come cinicamente ha affermato il ministro Salvini in televisione.Il governo gialloverde ci ha cacciato in un vicolo cieco. Ci siamo alleati con i Paesi più egoisti dell'Europa che non permetteranno mai l'affermarsi di unacomune. Viviamo in una permanente tensione internazionale generata da stravaganti posizioni, come quella di critica alla ...