Neonata morta in clinica a Catania | tribunale nomina i periti

Morta Neonata gettata a terra da mamma : 10.23 Una neonata di tre giorni è Morta la scorsa notte all'ospedale San Bortolo di Vicenza dopo essere stata gettata a terra in casa dalla madre, forse per una crisi "post partum". E'avvenuto la scorsa notte a Lisiera di Bolzano Vicentino (Vicenza). La donna, 41 anni,subito dopo ha tentato il suicidio ferendosi alla gola con un coltello in modo non grave. Il papà della bimba ha chiamato il 118,ma per la piccola non c'è stato nulla da ...

Lucca - Neonata morta per denutrizione : genitori rinviati a giudizio per omicidio colposo : Si sono difesi raccontando di non essersi accorti dello stato di malnutrizione in cui versava la loro bambina. Fatto sta che la piccola, una neonata di Lucca, di appena quindici giorni di vita, è morta il 3 maggio del 2015. I due genitori, entrambi trentacinquenni, operaio lui e casalinga lei, adesso sono stati rinviati a giudizio per la morte della loro piccola. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, la piccola creatura ...

Neonata morta per denutrizione : rinviati a giudizio mamma e papà : Anna muore a 36 anni: doveva sposarsi a settembre Secondo l'accusa, riferisce la cronaca lucchese della ' Nazione ' , la coppia di genitori avrebbe omesso 'ogni necessario controllo sanitario nei ...

Palermo : Neonata morta in culla - autopsia farà luce sul decesso : Sarà l’autopsia a fare luce sulla morte della bambina di appena due mesi trovata dai genitori con il sangue che colava dal naso della neonata. Sono stati i genitori a chiamare i sanitari del 118 che hanno provato a salvare la piccola che è stata portata in elisoccorso al Policlinico di Palermo. Ma qui la neonata è giunta cadavere. Sulla vicenda indagano i carabinieri che, coordinati dalla Procura di Palermo, hanno ascoltato i genitori ...

Palermo - Neonata morta in culla : disposta autopsia : Sarà l'autopsia a fare luce sulla morte della bambina di appena due mesi trovata dai genitori con il sangue che colava dal naso della neonata. Sono stati i genitori a chiamare i sanitari del 118 che ...

Neonata morta per un'infezione al Policlinico Umberto I : Nata con ampio anticipo - alla trentesima settimana di gestazione - è morta al Policlinico Umberto I di Roma un mese e mezzo dopo mentre era ancora nel reparto di terapia intensiva. Lo stesso dove ha ...

Roma - Neonata morta al Policlinico. Esposto dei genitori : "Infezione presa in ospedale" : La bambina, morta il 10 ottobre scorso, era nata all'Umberto I il 22 agosto, prematuramente, ed è stata subito trasferita nel reparto di terapia intensiva neonatale

Neonata morta consegnata ai genitori in scatola di cartone - l’ospedale : “Non avevano la bara” : Alla famiglia, già colpita dalla terribile tragedia della morte della Neonata poche ore dopo la nascita, hanno consegnato una scatola di cartone sigillata con dentro il corpicino. "Quando un bambino muore e i genitori non hanno una bara, dobbiamo consegnarlo dentro una scatola, non possiamo lasciarlo nel lenzuolo" hanno spiegato dall'ospedale di Beirut.Continua a leggere

Kiara Cummins - la Neonata morta per un bacio : ”Ha contratto un herpes” : Kelly Ineson, 30 anni, e il compagno Thomas Cummins, 26 anni, sono disperati e increduli. La loro piccola Kiara è morta a soli 14 giorni di vita per un motivo assurdo: un bacio. Così l’herpes ha ucciso la piccola Kiara, neonata britannica contagiata probabilmente da quello che voleva essere un gesto di affetto e “benvenuto” di un parente o un amico. Kelly ha quindi proseguito il racconto: “Ero così felice per i suoi progressi, ...