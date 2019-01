Negramaro | ' la nostra canzone per Lele Spedicato' Giuliano Sangiorgi | ' senza di lui

«La nostra canzone per Lele» : il ritorno dei Negramaro raccontato a Vanity Fair : NegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaro«Se Lele non fosse tornato dal buio avrei smesso di cantare, perché tutto è nato quando lui era solo un ragazzo e aveva negli occhi una luce, una fame e una voglia che non ho più rivisto in nessun altro. Senza Lele non avrei più continuato a stare su un palco, semplicemente perché una storia come la nostra, in Italia, non ...