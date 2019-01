NBA – Trae Young non ha dubbi | “fra pochi anni sarà migliore di Luka Doncic”

sportfair

: NBA - Trae Young: 'Tra 5/10 anni sarò migliore di Luka Doncic' - Pianeta_Basket : NBA - Trae Young: 'Tra 5/10 anni sarò migliore di Luka Doncic' - andreapezzoni87 : Ecco il 31° successo per Portland, che supera Atlanta 120-111 con la prima tripla-doppia in carriera di McCollum da… -

(Di martedì 29 gennaio 2019)mostra grande sicurezza nei propri mezzi e lancia la sfida a Doncic: fra qualche anno, la guardia degli Hawks è sicura di poter superare il rivale dei MavericksDoncic sono stati protagonisti di una particolare trade in sede di Draft che ha portato Hawks e Mavericks a scambiarsi i propri rookie. Comè andata lo sappiamo tutti: nonostantestia mantenendo 16.2 punti e 7.3 assist di media a partita,Doncic è andato ben oltre ogni aspettativa candidandosi per il premio di Rookie of The Year con 20.5 punti, 6.9 rimbalzi e 5.4 assist.però ne è sicuro, fra qualche anno la situazione cambierà elui ilfra i due: “ai miei occhi non c’èo, sarò io il. Magari è la natura competitiva che ho nel sangue, ma non ho nessuno. Ovviamente vengo a sapere tutto quello che succede, non c’è modo di perderselo.sta ...