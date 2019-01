NBA – Ovazione del Madison Square Garden per Carmelo Anthony | “questa è casa | vorrei

sportfair

: Carmelo Anthony era presente la scorsa al Madison Square Garden per la sfida tra i Knicks e gli Heat ed è stato acc… - NbaReligion : Carmelo Anthony era presente la scorsa al Madison Square Garden per la sfida tra i Knicks e gli Heat ed è stato acc… -

(Di martedì 29 gennaio 2019), presente fra il pubblico, riceve l’dele rilancia: niente ritiro, tornerà ancora da giocatoreha fatto ritorno alper la sfida tra Knicks e Heat, ma da semplice spettatore. Presente fra il pubblico per sostenere l’amico Wade, l’ex giocatore dei Knicks ha ricevuto una vera e propria standing ovation da parte degli ex tifosi che non lo hanno mai dimenticato. ‘Melo’ è attualmente un giocatore dei Chicago Bulls, ma il taglio sembra questione di tempo. Di ritiro però non sembra volerne sentire parlare. Nel post garaha spiegato di voler tornare nuovamente al MSG per giocare ancora: “qui c’è sempre stata una bella energia. I tifosi sono sempre stati fantastici. Questa è, New York è. La mia famiglia è qui, i miei amici sono qui. Non si può battere ...