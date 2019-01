Napoli | condannato lo stilista narcos | era socio di Genny la carogna

La Lazio - un girone dopo. Il Napoli di Ancelotti sembrava un condannato a morte : Il clima funereo in città Napoli-Lazio. E la mente non può che andare a Lazio-Napoli. Si giocò il 18 agosto. Un clima funereo accompagnò la squadra. Sia a Napoli, tra i tifosi, che tra i cosiddetti addetti ai lavori. Era arrivato Ancelotti, eppure sembrava fosse arrivato Geppetto. Un signor nessuno. Peraltro la tanto paventata campagna cessioni – sembrava che dovesse essere un esodo – si era limitata a Jorginho: non venderlo a quelle ...