Napoli | Ancelotti | Non siamo stati all' altezza

Milan-Napoli 2-0 : è la prima crisi del Napoli di Ancelotti : Doppietta di Piatek È il primo vero passaggio a vuoto della gestione Ancelotti. Il Napoli fallisce uno degli obiettivi della stagione. E gioca una delle partite più impalpabili di questi mesi. Non sappiamo se la parola crisi sia adatta o meno. Sta di fatto che il Napoli perde 2-0 col Milan ed esce dalla Coppa Italia. Il risultato è giusto. È Piatek a decidere la partita con una doppietta nel primo tempo. Da centravanti. Come non lo era mai stato ...

Napoli - Tonali è l’idea per il centrocampo di Ancelotti : le ultime : Napoli Tonali – Il mercato è nel pieno del suo corso e quali protagoniste possono essere migliori di Napoli, Inter e Juventus? Si sta quindi entrando nel vivo del mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. leggi anche —> Empoli-Genoa: le pagelle Joachim Andersen: Inter, Juventus e Napoli stanno duellando […] L'articolo Napoli, Tonali è l’idea per il centrocampo di Ancelotti: le ...

Coppa Italia : Milan-Napoli - l'allievo Gattuso prova a sgambettare il maestro Ancelotti : A soli tre giorni di distanza dallo scontro in campionato nel quale il Milan ha mostrato a sorpresa qualcosa in più del Napoli, questa sera alle ore 20,45 i ragazzi di Ancelotti tornano a San Siro vogliosi di riscattarsi dalla non convincente prestazione e di portarsi a casa il passaggio del turno di Coppa Italia. Gattuso incontrerà di nuovo il suo amico ed ex allenatore Ancelotti, ma stavolta non può fallire, con l'eliminazione dall'Europa ...

Napoli - Ancelotti ne cambia cinque per la Coppa : fuori Fabian : La Gazzetta dello Sport ha anticipato le probabili formazioni del match di questa sera tra Milan e Napoli , partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia. Tante novità per Carlo Ancelotti rispetto all'ultimo ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : il Napoli di Carlo Ancelotti torna a San Siro dopo tre giorni per affrontare il Milan - ma questa volta è decisiva : dopo lo 0-0 della ventunesima giornata di Serie A Milan e Napoli, le due squadre torneranno ad affrontarsi martedì 29 gennaio per i quarti di finale di Coppa Italia 2019, che allo Stadio San Siro metterà di fronte la seconda forza del campionato e una formazione giovane e in evoluzione, intenzionata ad andare fino in fondo dopo la finale dello scorso anno. Sarà una sfida dal sapore speciale soprattutto per Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ...

Napoli - Ancelotti e De Laurentiis hanno detto no a 160 milioni del Psg per Koulibaly-Allan : Allan e Koulibaly restano al Napoli . Sicuro al 100%. Questa è la buona notizia, che di solito si dà come seconda ma stavolta è giusto dare come prima. Però è anche corretto specificare che alla fine ...

Ancelotti continua a spostare i confini di questo Napoli : Più spregiudicato sulla carta che in campo In campo, la formazione schierata da Ancelotti stasera contro il Milan non è stata all’altezza delle idee dell’allenatore. Il Napoli è stato molto più spregiudicato sulla carta che non sul campo. Specialmente nel primo tempo, come ha confermato Ancelotti a fine partita. Ma in questo 0-0 contro il Milan ci sono una serie di aspetti positivi da non sottovalutare. Innanzitutto il solo aver ...

Milan-Napoli - Ancelotti : “Avute tante opportunità. Ci è mancato solo il gol” : Milan-Napoli 0-0, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Dazn, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato del pareggio contro il Milan: “Cos’è mancato? Il gol. Nel primo tempo siamo stati troppo soft, dovevamo spingere di più. La ripresa è stata fatta bene, abbiamo avuto tante opportunità, ma abbiamo calciato sempre centralmente. Nulla […] L'articolo Milan-Napoli, Ancelotti: “Avute tante ...

