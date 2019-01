Naomi Osaka rivela la strana reazione della famiglia alla vittoria degli AO

Naomi Osaka ‘occidentalizzata’ in uno spot giapponese : l’Oriente razzista si vergogna della sua campionessa hafu [VIDEO] : La Nissin trasforma i tratti ‘hafu’ di Naomi Osaka in una delle sue pubblicità: la campionessa diventa occidentale, il Giappone torna a fare i conti con il razzismo e gli stereotipi estetici Il razzismo è una delle piaghe principali dell’epoca moderna, capace di diffondersi a macchia d’olio in diversi ambiti della società contemporanea. Come spesso accade, essendo lo sport, per certi versi, lo specchio della realtà ...

Tennis - Ranking WTA (28 gennaio 2019) : Naomi Osaka nuova numero del mondo - Giorgi miglior azzurra : Naomi Osaka è la nuova numero uno del mondo. La giapponese grazie alla vittoria negli Australian Open 2019 è salita in vetta al Ranking. Al secondo posto c’è Petra Kvitova, sconfitta in finale proprio da Osaka. La migliore delle azzurre è Camila Giorgi in 27esima posizione. Top 10 WTA (Ranking al 28.01.2019) 1 Naomi Osaka (Giappone) 7030 2 Petra Kvitova (Repubblica Ceca) 6290 3 Simona Halep (Romania) 5582 4 Sloane Stephens (USA) 5307 5 ...

Chi è Naomi Osaka - la prima giapponese numero uno al mondo : La tennista giapponese Naomi Osaka ha sconfitto oggi la giocatrice ceca Petra Kvitova nella finale di singolare femminile degli Australian Open. Per la campionessa giapponese, quarta finora nel ranking internazionale, si tratta della seconda vittoria di un torneo del Grande Slam, dopo la conquista degli US Open avvenuta nel 2018. Da lunedì, con 7030 punti, supererà al primo posto la rumena Simona Halep, saltando anche la tedesca Angelique ...

Tennis - la giapponese Naomi Osaka vince gli Australian Open e diventa la nuova numero 1 del mondo : Il Tennis femminile ha una nuova numero 1 del mondo: è la 21enne giapponese Naomi Osaka, che oggi ha vinto a Melbourne gli Australian Open battendo in finale la ceca Petra Kvitova col punteggio di 7-6, 5-7, 6-4. Per la Osaka si tratta del secondo torneo del Grande Slam consecutivo vinto, dopo lo Us

Australian Open 2019 : Naomi Osaka - la nuova regina silenziosa nel tennis si conferma a Melbourne : E’ definitivamente nata una stella? Chissà…Di sicuro se pensiamo a quasi 12 mesi fa, la giapponese Naomi Osaka orbitava attorno alle posizioni poco nobili della graduatoria mondiale del tennis. La sua 72esima piazza non poteva lasciar presagire quel che poi sarebbe accaduto. Ebbene, Naomi, che alla voce “cognome” ha quello della città dove è nata (figlia di una giapponese e di un haitiano, ma residente in Florida da ...

VIDEO Naomi Osaka-Petra Kvitova Highlights Australian Open - la giapponese trionfa in finale a Melbourne ed è la nuova numero uno del mondo : Naomi Osaka è la nuova campionessa degli Australian Open, edizione 2019. La giapponese ha sconfitto al termine di una stupenda finale la ceca Petra Kvitova con il punteggio di 7-6 (2) 5-7 6-4 in 2 ore e 30 minuti di partita. Un match molto emozionante con tanti ribaltamenti di fronte, al cospetto di due giocatrici che hanno fatto ricorso anche all’ultima goccia di energia per imporsi. E’ Osaka a festeggiare, bissando il trionfo degli ...

Aus Open : a Naomi Osaka titolo e n.1 del mondo. All'azzurro Musetti il torneo Junior : La giapponese Naomi Osaka è la nuova regina del tennis mondiale: la 22enne ha vinto gli Australian Open, battendo la ceca Petra Kvitova in tre set con il punteggio di 7-6 5-7 6-4. Un successo che gli ...

Tennis - Australian Open : Naomi Osaka trionfa in finale - Kvitova battuta in tre set : E' lei la nuova regina del Melbourne, e del mondo. E stavolta si può godere il suo trionfo. La Repubblica si fonda sui lettori come te, che ogni mattina ci comprano in edicola, guardano il sito o si ...

Naomi Osaka ha vinto gli Australian Open : La tennista giapponese Naomi Osaka ha vinto gli Australian Open, uno dei quattro tornei di tennis che compongono il Grande Slam (cioè i tornei più importanti al mondo). Osaka ha battuto la ceca Petra Kvitová in tre set (7-6, 5-7, 6-4). Per

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Atto conclusivo tra Naomi Osaka e Petra Kvitova : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open ...

Australian Open 2019 : Naomi Osaka e Petra Kvitova - in due per il numero uno : Due finaliste, la Rod Laver Arena di Melbourne, il numero uno del mondo in palio.La finale femminile degli Australian Open è tutta nel doppio obiettivo che ormai è nel mirino di Naomi Osaka e Petra Kvitova, le due giocatrici che hanno dimostrato di possedere la miglior forma in quest’inizio di stagione. Naomi Osaka, già prima giapponese a vincere un torneo dello Slam, potrebbe anche sfatare un tabù che dura da quasi quattro anni: dopo il ...

Australian Open – Le stranezze di Naomi Osaka : “in Giappone esco di notte con una parrucca - mi serve per…” : Naomi Osaka sorprende tutti con le sue dichiarazioni in conferenza stampa: la tennista nipponica svela un particolare segreto sulle sue abitudini in Giappone Dopo la passata stagione, nella quale ha ottenuto risultati straordinari, diventando anche campionessa degli US Open, Naomi Osaka ha avuto un grande incremento di popolarità. In una delle sue curiose conferenze stampa, la tennista nipponica ha spiegato di essere stata costretta (in ...

Australian Open 2019 - Petra Kvitova “Adoro giocare le finali” - Naomi Osaka “Preferisco brillare al sole” : La finale femminile degli Australian Open 2019 vedrà opposte Naomi Osaka e Petra Kvitova. Le ceca è stata la prima a qualificarsi per l’ultimo atto a Melbourne dopo aver superato in due set l’americana Danielle Collins. Nell’intervista post partita, Kvitova ha parlato a Jim Courier della finale appena raggiunta: “Adoro giocare le finali. Questo risultato significa tutto. Il motivo per cui ho lavorato così tanto è per ...